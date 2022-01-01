Окупанти вкотре почали штурм «Азовсталі», – Андрющенко
Сьогодні, 09:41
Після виїзду колони ООН за межі Донеччини області окупанти вкотре почали штурм "Азовсталі".
Про це повідомив у телеграм-каналі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Маріуполь. Очікувано, після виїзду колони ООН за межі Донецької області, окупанти почали штурм "Азовсталі". Зокрема, вдалися до спроби прориву через міст, який був воротами евакуації. Невдало", - зазначає він.
"Складно зрозуміти, як наші Герої відбивають атаку за атакою. Незламні та Нескорені. Щиро сподіваюсь, що вдасться врятувати всіх Захисників. Ми всі в невідплатному боргу перед ними", - пише Андрющенко.
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Про це повідомив у телеграм-каналі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Маріуполь. Очікувано, після виїзду колони ООН за межі Донецької області, окупанти почали штурм "Азовсталі". Зокрема, вдалися до спроби прориву через міст, який був воротами евакуації. Невдало", - зазначає він.
"Складно зрозуміти, як наші Герої відбивають атаку за атакою. Незламні та Нескорені. Щиро сподіваюсь, що вдасться врятувати всіх Захисників. Ми всі в невідплатному боргу перед ними", - пише Андрющенко.
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