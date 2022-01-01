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Росія за добу обстріляла 15 населених пунктів на Донбасі. ФОТО

Росія за добу обстріляла 15 населених пунктів на Донбасі. ФОТО
На Донеччині за добу росіяни обстріляли 15 населених пунктів. Окупанти вбили та поранили мирних жителів.

Про це повідомляють у пресслужбі МВС.

Руйнувань зазнав щонайменше 31 цивільний об’єкт - житлові будинки, медзаклад, птахофабрика, промислові підприємства, об’єкти життєзабезпечення.

Російські війська вдарили по таких населених пунктах - Маріуполь, Миколаївка, Авдіївка, Соледар, Торецьк, Вугледар, Залізне, Парасковіївка, Дробишеве, Маяки, Нью-Йорк, Кам’янка, Північне, Очеретине, Красногорівка Очеретинської громади.

Ворог обстрілював мирне населення з авіації, ракетних установок, танків, важкої артилерії.
Росія за добу обстріляла 15 населених пунктів на Донбасі. ФОТО
Росія за добу обстріляла 15 населених пунктів на Донбасі. ФОТО
Росія за добу обстріляла 15 населених пунктів на Донбасі. ФОТО

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Теги: Донбас, обстріли, війна, Росія
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