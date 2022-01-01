Росія за добу обстріляла 15 населених пунктів на Донбасі. ФОТО





Про це повідомляють у пресслужбі МВС.



Руйнувань зазнав щонайменше 31 цивільний об’єкт - житлові будинки, медзаклад, птахофабрика, промислові підприємства, об’єкти життєзабезпечення.



Російські війська вдарили по таких населених пунктах - Маріуполь, Миколаївка, Авдіївка, Соледар, Торецьк, Вугледар, Залізне, Парасковіївка, Дробишеве, Маяки, Нью-Йорк, Кам’янка, Північне, Очеретине, Красногорівка Очеретинської громади.



Ворог обстрілював мирне населення з авіації, ракетних установок, танків, важкої артилерії.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Донеччині за добу росіяни обстріляли 15 населених пунктів. Окупанти вбили та поранили мирних жителів.Про це повідомляють у пресслужбі МВС.Руйнувань зазнав щонайменше 31 цивільний об’єкт - житлові будинки, медзаклад, птахофабрика, промислові підприємства, об’єкти життєзабезпечення.Російські війська вдарили по таких населених пунктах - Маріуполь, Миколаївка, Авдіївка, Соледар, Торецьк, Вугледар, Залізне, Парасковіївка, Дробишеве, Маяки, Нью-Йорк, Кам’янка, Північне, Очеретине, Красногорівка Очеретинської громади.Ворог обстрілював мирне населення з авіації, ракетних установок, танків, важкої артилерії.

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