Росія за добу обстріляла 15 населених пунктів на Донбасі. ФОТО
Сьогодні, 11:27
На Донеччині за добу росіяни обстріляли 15 населених пунктів. Окупанти вбили та поранили мирних жителів.
Про це повідомляють у пресслужбі МВС.
Руйнувань зазнав щонайменше 31 цивільний об’єкт - житлові будинки, медзаклад, птахофабрика, промислові підприємства, об’єкти життєзабезпечення.
Російські війська вдарили по таких населених пунктах - Маріуполь, Миколаївка, Авдіївка, Соледар, Торецьк, Вугледар, Залізне, Парасковіївка, Дробишеве, Маяки, Нью-Йорк, Кам’янка, Північне, Очеретине, Красногорівка Очеретинської громади.
Ворог обстрілював мирне населення з авіації, ракетних установок, танків, важкої артилерії.
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Про це повідомляють у пресслужбі МВС.
Руйнувань зазнав щонайменше 31 цивільний об’єкт - житлові будинки, медзаклад, птахофабрика, промислові підприємства, об’єкти життєзабезпечення.
Російські війська вдарили по таких населених пунктах - Маріуполь, Миколаївка, Авдіївка, Соледар, Торецьк, Вугледар, Залізне, Парасковіївка, Дробишеве, Маяки, Нью-Йорк, Кам’янка, Північне, Очеретине, Красногорівка Очеретинської громади.
Ворог обстрілював мирне населення з авіації, ракетних установок, танків, важкої артилерії.
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