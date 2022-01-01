На Волині горіла господарська споруда: мешканці села допомогли ліквідувати пожежу

На Волині горіла господарська споруда: мешканці села допомогли ліквідувати пожежу
7 травня в с.Боровне Камінь-Каширського району трапилась пожежа в дерев’яній споруді у господарстві місцевого вчителя.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.

Для ліквідації лиха примчали вогнеборці сільської місцевої пожежної охорони та рятувальники 8-ї ДПРЧ з райцентру.

Мешканці села теж допомагали ліквідувати пожежу.

Багато сусідів погорільця не залишились осторонь і поспішили на допомогу для майна від знищення вогнем і пошкодження водою.
На Волині горіла господарська споруда: мешканці села допомогли ліквідувати пожежу
На Волині горіла господарська споруда: мешканці села допомогли ліквідувати пожежу

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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