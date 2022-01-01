На Волині горіла господарська споруда: мешканці села допомогли ліквідувати пожежу
Сьогодні, 11:42
7 травня в с.Боровне Камінь-Каширського району трапилась пожежа в дерев’яній споруді у господарстві місцевого вчителя.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
Для ліквідації лиха примчали вогнеборці сільської місцевої пожежної охорони та рятувальники 8-ї ДПРЧ з райцентру.
Мешканці села теж допомагали ліквідувати пожежу.
Багато сусідів погорільця не залишились осторонь і поспішили на допомогу для майна від знищення вогнем і пошкодження водою.
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Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
Для ліквідації лиха примчали вогнеборці сільської місцевої пожежної охорони та рятувальники 8-ї ДПРЧ з райцентру.
Мешканці села теж допомагали ліквідувати пожежу.
Багато сусідів погорільця не залишились осторонь і поспішили на допомогу для майна від знищення вогнем і пошкодження водою.
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