На Волині горіла господарська споруда: мешканці села допомогли ліквідувати пожежу





Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.



Для ліквідації лиха примчали вогнеборці сільської місцевої пожежної охорони та рятувальники 8-ї ДПРЧ з райцентру.



Мешканці села теж допомагали ліквідувати пожежу.



Багато сусідів погорільця не залишились осторонь і поспішили на допомогу для майна від знищення вогнем і пошкодження водою.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 7 травня в с.Боровне Камінь-Каширського району трапилась пожежа в дерев’яній споруді у господарстві місцевого вчителя.Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.Для ліквідації лиха примчали вогнеборці сільської місцевої пожежної охорони та рятувальники 8-ї ДПРЧ з райцентру.Мешканці села теж допомагали ліквідувати пожежу.Багато сусідів погорільця не залишились осторонь і поспішили на допомогу для майна від знищення вогнем і пошкодження водою.

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