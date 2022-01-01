Поки триватиме воєнний стан, кордони для чоловіків призовного віку будуть закриті

Поки триватиме воєнний стан, кордони для чоловіків призовного віку будуть закриті
Уряд не планує на період воєнного стану відкривати чоловікам призовного віку кордон.

Про це в інтерв’ю для РБК-Україна розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Під час воєнного стану це не планується. Тут насправді військові приймають рішення, але я вважаю, що поки йде війна, всі чоловіки мають бути в Україні», - наголосив очільник уряду.

За його словами, країну вже покинули близько 5 мільйонів осіб. Втім, кількість українців, які щоденно повертаються, більша, аніж тих, то бажає виїхати з України.

«Ми це відчуваємо по наповненості міст, по відновленню роботи. Якщо було зупинено 32% бізнесу, то зараз лише 17%. Тобто ми розуміємо, що бізнес повертається до роботи, люди повертаються», - підкреслив Шмигаль.

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Теги: кордони, Україна, чоловіки, воєнний стан
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