Поки триватиме воєнний стан, кордони для чоловіків призовного віку будуть закриті
Сьогодні, 13:30
Уряд не планує на період воєнного стану відкривати чоловікам призовного віку кордон.
Про це в інтерв’ю для РБК-Україна розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
«Під час воєнного стану це не планується. Тут насправді військові приймають рішення, але я вважаю, що поки йде війна, всі чоловіки мають бути в Україні», - наголосив очільник уряду.
За його словами, країну вже покинули близько 5 мільйонів осіб. Втім, кількість українців, які щоденно повертаються, більша, аніж тих, то бажає виїхати з України.
«Ми це відчуваємо по наповненості міст, по відновленню роботи. Якщо було зупинено 32% бізнесу, то зараз лише 17%. Тобто ми розуміємо, що бізнес повертається до роботи, люди повертаються», - підкреслив Шмигаль.
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Про це в інтерв’ю для РБК-Україна розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
«Під час воєнного стану це не планується. Тут насправді військові приймають рішення, але я вважаю, що поки йде війна, всі чоловіки мають бути в Україні», - наголосив очільник уряду.
За його словами, країну вже покинули близько 5 мільйонів осіб. Втім, кількість українців, які щоденно повертаються, більша, аніж тих, то бажає виїхати з України.
«Ми це відчуваємо по наповненості міст, по відновленню роботи. Якщо було зупинено 32% бізнесу, то зараз лише 17%. Тобто ми розуміємо, що бізнес повертається до роботи, люди повертаються», - підкреслив Шмигаль.
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