Поки триватиме воєнний стан, кордони для чоловіків призовного віку будуть закриті





Про це в інтерв’ю для Денис Шмигаль.



«Під час воєнного стану це не планується. Тут насправді військові приймають рішення, але я вважаю, що поки йде війна, всі чоловіки мають бути в Україні», - наголосив очільник уряду.



За його словами, країну вже покинули близько 5 мільйонів осіб. Втім, кількість українців, які щоденно повертаються, більша, аніж тих, то бажає виїхати з України.



«Ми це відчуваємо по наповненості міст, по відновленню роботи. Якщо було зупинено 32% бізнесу, то зараз лише 17%. Тобто ми розуміємо, що бізнес повертається до роботи, люди повертаються», - підкреслив Шмигаль.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уряд не планує на період воєнного стану відкривати чоловікам призовного віку кордон.Про це в інтерв’ю для РБК-Україна розповів прем’єр-міністр України«Під час воєнного стану це не планується. Тут насправді військові приймають рішення, але я вважаю, що поки йде війна, всі чоловіки мають бути в Україні», - наголосив очільник уряду.За його словами, країну вже покинули близько 5 мільйонів осіб. Втім, кількість українців, які щоденно повертаються, більша, аніж тих, то бажає виїхати з України.«Ми це відчуваємо по наповненості міст, по відновленню роботи. Якщо було зупинено 32% бізнесу, то зараз лише 17%. Тобто ми розуміємо, що бізнес повертається до роботи, люди повертаються», - підкреслив Шмигаль.

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