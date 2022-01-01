У лучан вдома знайшли галюциногенні гриби, канабіс, коноплю та амфетамін. ФОТО

Поліцейські викрили двох лучан, які причетні до незаконного обігу наркотичних речовин.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.У 24-річного чоловіка виявили канабіс, а у помешканні 23-річного мешканця обласного центру правоохоронці провели невідкладний обшук та вилучили галюциногенні гриби, рослини конопель, залишки амфетаміну, пристрої для вживання наркотичних речовин, ваги, зіп-пакети. За цінами чорного ринку вартість заборонених речовин – понад 10 тисяч гривень.Нині поліцейські встановлюють, чи причетний останній до збуту наркотиків.Також у Нововолинську оперативники наркотичний засіб виявили у 27-річної місцевої мешканки. Жінка раніше судима за торгівлю забороненими речовинами. Їх правоохоронці вилучили.Усе скерували для проведення необхідних експертиз до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.Відповідно до інкримінованої статті, 309 КК України, зловмисникам загрожує до трьох років позбавлення волі.