У лучан вдома знайшли галюциногенні гриби, канабіс, коноплю та амфетамін. ФОТО
Сьогодні, 13:57
Поліцейські викрили двох лучан, які причетні до незаконного обігу наркотичних речовин.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
У 24-річного чоловіка виявили канабіс, а у помешканні 23-річного мешканця обласного центру правоохоронці провели невідкладний обшук та вилучили галюциногенні гриби, рослини конопель, залишки амфетаміну, пристрої для вживання наркотичних речовин, ваги, зіп-пакети. За цінами чорного ринку вартість заборонених речовин – понад 10 тисяч гривень.
Нині поліцейські встановлюють, чи причетний останній до збуту наркотиків.
Також у Нововолинську оперативники наркотичний засіб виявили у 27-річної місцевої мешканки. Жінка раніше судима за торгівлю забороненими речовинами. Їх правоохоронці вилучили.
Усе скерували для проведення необхідних експертиз до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
Відповідно до інкримінованої статті, 309 КК України, зловмисникам загрожує до трьох років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
У 24-річного чоловіка виявили канабіс, а у помешканні 23-річного мешканця обласного центру правоохоронці провели невідкладний обшук та вилучили галюциногенні гриби, рослини конопель, залишки амфетаміну, пристрої для вживання наркотичних речовин, ваги, зіп-пакети. За цінами чорного ринку вартість заборонених речовин – понад 10 тисяч гривень.
Нині поліцейські встановлюють, чи причетний останній до збуту наркотиків.
Також у Нововолинську оперативники наркотичний засіб виявили у 27-річної місцевої мешканки. Жінка раніше судима за торгівлю забороненими речовинами. Їх правоохоронці вилучили.
Усе скерували для проведення необхідних експертиз до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
Відповідно до інкримінованої статті, 309 КК України, зловмисникам загрожує до трьох років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку велосипедист потрапив у ДТП: його госпіталізували
Сьогодні, 14:10
У лучан вдома знайшли галюциногенні гриби, канабіс, коноплю та амфетамін. ФОТО
Сьогодні, 13:57
Ввезти в Україну автомобілі можна лише через 3 пункти пропуску: на Волині – «Устилуг»
Сьогодні, 13:40
Медіа