Захисники України захопили у полон 18-річного російського окупанта. ФОТО





Про це повідомив у фейсбуці колишній куратор батальйону "Кривбас" Микола Колесник, інформує



"Мартиненко Олександр Іванович, 09.01.2004 р.н., 40-а окрема Краснодарсько-Харбінська двічі краснознаменна бригада морської піхоти, матрос, відряджений до 155-ї окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту, сам із Камчатки. Пощастило, що потрапив у полон, краб камчатський. Етнічний українець, але він про це не зав. Вдячний бійцям, які полонили це орченя вісімнадцятирічне", - зазначає він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захисники України захопили в полон чергового російського військового.Про це повідомив у фейсбуці колишній куратор батальйону "Кривбас", інформує Цензор.НЕТ "Мартиненко Олександр Іванович, 09.01.2004 р.н., 40-а окрема Краснодарсько-Харбінська двічі краснознаменна бригада морської піхоти, матрос, відряджений до 155-ї окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту, сам із Камчатки. Пощастило, що потрапив у полон, краб камчатський. Етнічний українець, але він про це не зав. Вдячний бійцям, які полонили це орченя вісімнадцятирічне", - зазначає він.

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