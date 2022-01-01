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Миколаївські десантники знищили російський бронеавтомобіль «Тигр» разом з екіпажем

Миколаївські десантники знищили російський бронеавтомобіль «Тигр» разом з екіпажем
Миколаївські десантники продовжують знищувати російських військових та їхню техніку.

Про це повідомили у пресслужбі 79-ї одшбр ДШВ ЗС України.

"Ось так Миколаївські десантники “привітали” російських окупантів з Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Зокрема знищена чергова бойова броньована машина “Тигр” разом з екіпажем", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що окупаційні війська 9 травня вдарили по Одесі з тимчасово окупованого Криму чотирма крилатими ракетами типу «Онікс».
Миколаївські десантники знищили російський бронеавтомобіль «Тигр» разом з екіпажем

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Теги: Росія, Україна, війна
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