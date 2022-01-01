Миколаївські десантники знищили російський бронеавтомобіль «Тигр» разом з екіпажем





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"Ось так Миколаївські десантники “привітали” російських окупантів з Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Зокрема знищена чергова бойова броньована машина “Тигр” разом з екіпажем", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що окупаційні війська 9 травня



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Миколаївські десантники продовжують знищувати російських військових та їхню техніку.Про це повідомили у пресслужбі 79-ї одшбр ДШВ ЗС України."Ось так Миколаївські десантники “привітали” російських окупантів з Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Зокрема знищена чергова бойова броньована машина “Тигр” разом з екіпажем", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що окупаційні війська 9 травня вдарили по Одесі з тимчасово окупованого Криму чотирма крилатими ракетами типу «Онікс».

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