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Росія зосередила у Чорному морі близько 50 крилатих ракет, – Міноборони

Росія зосередила у Чорному морі близько 50 крилатих ракет, – Міноборони
Окупанти збільшили кількість носіїв крилатих ракет у Чорному морі.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник на брифінгу в Медіацентрі Україна.

Кораблі ЧФ в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання з ізоляції району ведення бойових дій, ведуть розвідку та надають вогневу підтримку на приморському напрямку.

«В акваторії Чорного моря станом на зараз перебуває сім носіїв КРМБ типу «Калібр» із сумарним залпом до 50 ракет», - сказав він.

Нагадаємо, минулого тижня таких носіїв в Чорному морі, за повідомленнями Міноборони, було лише три, з сумарним ракетним залпом до 20 ракет.

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Теги: Росія, Україна, війна
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