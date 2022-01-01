«Волиньгаз» спрямував 4,5 мільйона для підтримання стану мереж

«Волиньгаз» спрямував 4,5 мільйона для підтримання стану мереж
У 2022 році товариство «Волиньгаз» спрямувало 4,5 млн грн для підтримки газорозподільних мереж Волині в технічно справному стані. Ці кошти компанія використала на реконструкцію, модернізацію, ремонт мереж і споруд на них, електрохімічний захист та удосконалення обліку природного газу.

Повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».

«Компанія здійснює роботи в рамках модернізації газових мереж із метою підвищення безпеки та стабільності газопостачання. Їх фінансують за рахунок тарифу з розподілу газу, тому своєчасна оплата послуги доставки газу нашими споживачами щомісяця до 20 числа гарантує утримання газорозподільних мереж і обладнання на них у належному стані», - наголошує директор технічний АТ «Волиньгаз» Дмитро Кукоба.

Спеціалісти «Волиньгазу» уже замінили 650 старих комбінованих регуляторів тиску (КБРТ) на сучасні італійського виробництва. Нові регулятори тиску мають три ступені захисту від підвищення тиску в мережі та слугують для пониження тиску газу із середнього до низького, підтримуючи його на належному рівні. Крім того, вони запобігають втратам газу та відповідно економлять енергетичний ресурс.

Фахівці газорозподільної компанії замінили 12 старих шафових газорегуляторних пунктів (ШГРП) з тридцятирічним зношеним обладнанням на нові ШГРП виробництва RGC Production. Сучасне обладнання запобіжними клапанами та якісними італійськими регуляторами тиску. Його використовують для одно- або двоступеневого зниження тиску газу: з високого – на середній, з середнього – на низький, що підтримує коректну та безперебійну роботу газових приладів, розрахованих на низький тиск.

Незалежно від об’ємів використання газу, нові ШГРП не тільки автоматично підтримують постійний вихідний тиск, але й попереджають його коливання, що робить подачу газу стабільною 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Крім того, це обладнання укомплектоване спеціальними фільтрами, які очищують блакитне паливо перед його подачею споживачам.

Для безпеки та комфорту споживачів представники АТ «Волиньгаз» в усіх районах області замінили лінії редукування, застарілі деталі та вузли обладнання 14 газорегуляторних пунктів (ГРП) на нове обладнання закордонного виробництва.

Газовики замінили в Ковельському районі майже 150 метрів підземного сталевого газопроводу низького тиску на поліетиленовий в зв’язку з його незадовільним технічним станом. Заміна старого сталевого газопроводу дає можливість забезпечити безперебійну подачу газу до споживачів без втрат енергетичного ресурсу на цій ділянці.

В умовах воєнного стану всі експлуатаційні служби працюють у штатному режимі, дбаючи про безпеку та комфорт споживачів. За останні три місяці продовжує активну модернізацію газорозподільних систем.


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Теги: Волиньгаз
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