За вихідні на Волині спіймали 14 п'яних водіїв

За минулі вихідні, 7-8 травня, поліцейські зафіксували 14 фактів керування транспортними засобами напідпитку.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Нетверезих водіїв автомобілів, мотоциклів, мопедів виявили співробітники груп реагування патрульної поліції ГУНП на Волині.На правопорушників склали адмінтротоколи за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Усіх їх притягнуть до відповідальності, рішення прийматиме суд.Адміністративна відповідальність за керування транспортним засобом у стані сп’яніння визначається штрафом 17 000 грн з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік.Якщо протягом року водій вдруге сів за кермо п’яний, йому загрожує вже 34 000 штрафу та три року позбавлення права керування з оплатним вилученням транспортного засобу; втретє: штраф - 51 000 грн з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 10 років з конфіскацією транспортного засобу, який є у приватній власності порушника, або адміністративний арешт на 15 діб з позбавленням права керування транспортними засобами на 10 років.