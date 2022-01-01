Росія вперше завдала удару по Україні радянськими ракетами Х-22
Сьогодні, 17:00
Крилаті ракети повітряного базування Х-22, які застосовуються із стратегічних бомбардувальників типу Ту-22М3, Росія використала вперше по українських містах.
Про це стало відомо з власних джерел українському військовому порталу Defense Express, пише ТСН.
Як зазначається, окупанти застосували до шести ракет Х-22 по об’єктам в містах Донецької області, що перебувають в прифронтовій зоні. Точна кількість ракет Х-22 у розпорядженні РФ – невідома.
"І тут першою спадає думка, що так загарнбники намагаються відтворити практику Союзників зразка 1944 року під час Другої світової війни, коли стратегічні бомбардувальники використовувались для ударів зокрема по об’єктам в прифронтовій зоні", - припускають у виданні.
Як зауважують фахівці, крилаті ракети Х-22 вироблялись ще у 1960-1970-х роках, із-за своєї моральної застарілості стали складні та небезпечні в експлуатації. Тому й до початку війни, за відкритими джерелами, поки в армії РФ було чим бити по Укоаїні, вони не використовували їх. Відомо, що формально ракети Х-22 лишались на озброєнні ЗС РФ. У Х-22 є вагома в усіх сенсах перевага перед ракетами "Искандер" та "Калибр" - маса бойової частини удвічі більша та може сягати 1 тонни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це стало відомо з власних джерел українському військовому порталу Defense Express, пише ТСН.
Як зазначається, окупанти застосували до шести ракет Х-22 по об’єктам в містах Донецької області, що перебувають в прифронтовій зоні. Точна кількість ракет Х-22 у розпорядженні РФ – невідома.
"І тут першою спадає думка, що так загарнбники намагаються відтворити практику Союзників зразка 1944 року під час Другої світової війни, коли стратегічні бомбардувальники використовувались для ударів зокрема по об’єктам в прифронтовій зоні", - припускають у виданні.
Як зауважують фахівці, крилаті ракети Х-22 вироблялись ще у 1960-1970-х роках, із-за своєї моральної застарілості стали складні та небезпечні в експлуатації. Тому й до початку війни, за відкритими джерелами, поки в армії РФ було чим бити по Укоаїні, вони не використовували їх. Відомо, що формально ракети Х-22 лишались на озброєнні ЗС РФ. У Х-22 є вагома в усіх сенсах перевага перед ракетами "Искандер" та "Калибр" - маса бойової частини удвічі більша та може сягати 1 тонни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Росія вперше завдала удару по Україні радянськими ракетами Х-22
Сьогодні, 17:00
За вихідні на Волині спіймали 14 п'яних водіїв
Сьогодні, 16:30
«Волиньгаз» спрямував 4,5 мільйона для підтримання стану мереж
Сьогодні, 16:17
Медіа