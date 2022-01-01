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Росія вперше завдала удару по Україні радянськими ракетами Х-22

Росія вперше завдала удару по Україні радянськими ракетами Х-22
Крилаті ракети повітряного базування Х-22, які застосовуються із стратегічних бомбардувальників типу Ту-22М3, Росія використала вперше по українських містах.

Про це стало відомо з власних джерел українському військовому порталу Defense Express, пише ТСН.

Як зазначається, окупанти застосували до шести ракет Х-22 по об’єктам в містах Донецької області, що перебувають в прифронтовій зоні. Точна кількість ракет Х-22 у розпорядженні РФ – невідома.

"І тут першою спадає думка, що так загарнбники намагаються відтворити практику Союзників зразка 1944 року під час Другої світової війни, коли стратегічні бомбардувальники використовувались для ударів зокрема по об’єктам в прифронтовій зоні", - припускають у виданні.

Як зауважують фахівці, крилаті ракети Х-22 вироблялись ще у 1960-1970-х роках, із-за своєї моральної застарілості стали складні та небезпечні в експлуатації. Тому й до початку війни, за відкритими джерелами, поки в армії РФ було чим бити по Укоаїні, вони не використовували їх. Відомо, що формально ракети Х-22 лишались на озброєнні ЗС РФ. У Х-22 є вагома в усіх сенсах перевага перед ракетами "Искандер" та "Калибр" - маса бойової частини удвічі більша та може сягати 1 тонни.

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Теги: Росія, Україна, війна
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