Понад 1 млн українців окупанти вивезли на територію РФ, – Денісова





Про це заявляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує



"Понад 1 млн 185 тис. наших громадян, серед яких понад 200 тис. дітей вивезено на територію Російської Федерації", - сказала Денісова на брифінгу у понеділок у Києві.



За її словами, примусової депортації зазнають ті громадяни України, які пройшли "фільтрацію" у "фільтраційних таборах", створених Російською Федерацією на тимчасово окупованих територіях.



Вона зазначила, що у деяких "фільтраційних таборах" перебувають понад 20 тис. українських громадян.



Денісова продемонструвала три довідки, які необхідні для того, щоб людина могла переміщатися на окупованих територіях: про проходження дактилоскопії (підтверджує, що людина пройшла фільтрацію), перепустка для переміщення населеним пунктом, де розташовується фільтраційний табір, і перепустка, яка необхідна, щоб виїхати межі населеного пункту.



За її словами, про долю тих, хто не пройшов фільтрацію, нічого не відомо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Понад 1 млн українських громадян незаконно вивезено на територію Російської Федерації.Про це заявляє уповноважена Верховної Ради з прав людини, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна"."Понад 1 млн 185 тис. наших громадян, серед яких понад 200 тис. дітей вивезено на територію Російської Федерації", - сказала Денісова на брифінгу у понеділок у Києві.За її словами, примусової депортації зазнають ті громадяни України, які пройшли "фільтрацію" у "фільтраційних таборах", створених Російською Федерацією на тимчасово окупованих територіях.Вона зазначила, що у деяких "фільтраційних таборах" перебувають понад 20 тис. українських громадян.Денісова продемонструвала три довідки, які необхідні для того, щоб людина могла переміщатися на окупованих територіях: про проходження дактилоскопії (підтверджує, що людина пройшла фільтрацію), перепустка для переміщення населеним пунктом, де розташовується фільтраційний табір, і перепустка, яка необхідна, щоб виїхати межі населеного пункту.За її словами, про долю тих, хто не пройшов фільтрацію, нічого не відомо.

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