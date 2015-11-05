Велосипедист, якого збили під Луцьком, помер у лікарні





23-річний



51-річного чоловіка госпіталізували до лікарні, через декілька годин від отриманих травм він помер.



Відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування будуть з‘ясовані всі обставини аварії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 9 травня, близько 12 години, у селі Тарасове Луцького району сталася смертельна аварія.23-річний керманич Volkswagen Golf допустив наїзд на велосипедиста , який рухався в попутному напрямку та різко намагався змінити траєкторію руху.51-річного чоловіка госпіталізували до лікарні, через декілька годин від отриманих травм він помер.Відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування будуть з‘ясовані всі обставини аварії.

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