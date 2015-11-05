Велосипедист, якого збили під Луцьком, помер у лікарні

Велосипедист, якого збили під Луцьком, помер у лікарні
Сьогодні, 9 травня, близько 12 години, у селі Тарасове Луцького району сталася смертельна аварія.

23-річний керманич Volkswagen Golf допустив наїзд на велосипедиста, який рухався в попутному напрямку та різко намагався змінити траєкторію руху.

51-річного чоловіка госпіталізували до лікарні, через декілька годин від отриманих травм він помер.

Відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування будуть з‘ясовані всі обставини аварії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, Луцьк, велосипедист
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Триває бій за Рубіжне: яка ситуація на усіх напрямках
Сьогодні, 18:22
Велосипедист, якого збили під Луцьком, помер у лікарні
Сьогодні, 18:04
На Волині знову запрацюють камери фіксації порушень ПДР
Сьогодні, 17:50
Понад 1 млн українців окупанти вивезли на територію РФ, – Денісова
Сьогодні, 17:35
У деяких багатоповерхівках у Луцьку 5 днів немає гарячої води. ВІДЕО
Сьогодні, 17:20
Схожі новини
Під Луцьком велосипедист потрапив у ДТП: його госпіталізували Під Луцьком велосипедист потрапив у ДТП: його госпіталізували
Сьогодні, 14:10
Подробиці ДТП у Луцьку, в якому постраждав велосипедист Подробиці ДТП у Луцьку, в якому постраждав велосипедист
05 листопад, 2015, 10:59
ДТП у Луцьку: водій заснув за кермом і врізався в дерево ДТП у Луцьку: водій заснув за кермом і врізався в дерево
Сьогодні, 11:00
У Луцьку – ДТП: зіткнулися маршрутка та автомобіль У Луцьку – ДТП: зіткнулися маршрутка та автомобіль
06 травень, 08:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Триває бій за Рубіжне: яка ситуація на усіх напрямках
Сьогодні, 18:22
 0
Велосипедист, якого збили під Луцьком, помер у лікарні
Сьогодні, 18:04
 0
На Волині знову запрацюють камери фіксації порушень ПДР
Сьогодні, 17:50
 0
Понад 1 млн українців окупанти вивезли на територію РФ, – Денісова
Сьогодні, 17:35
 0
У деяких багатоповерхівках у Луцьку 5 днів немає гарячої води. ВІДЕО
Сьогодні, 17:20
 0
Медіа
відео
1/8