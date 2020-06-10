На Волині браконьєр наловив риби майже на 15 тисяч

На Волині браконьєр наловив риби майже на 15 тисяч
6 травня волинські рибоохоронці викрили грубе порушення Правил рибальства зі збитками на суму 14 705 грн.

Про це інформують у пресслужбі Рибоохоронного патруля Волині.

Про порушення повідомив небайдужий рибалка, який приїхав на р. Турія, поблизу с. Тойкут Ковельського району порибалити, але помітив там порушника та повідомив рибоохоронців.

Порушник здійснював вилов риби чотирма сітками та до приїзду рибпатрульних встиг виловити 4 кг риби, а саме: 3 лина, щуку, ляща, окуня, карася сріблястого, карликового сома.

Розрахунок за незаконний вилов здійснено відповідно до постанови КМУ від 21.11.2011 р. №1209 «Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення цінних видів водних біоресурсів» в редакції КМУ від 06.10.2021.

Так, компенсація за одну незаконно виловлену особину ляща становить 1 649 грн, лина – 1 598 грн, щуки – 3 468 грн, окуня – 3 162 грн, карася сріблястого – 1 581 грн, карликового сомика – 51 грн. Таким чином нараховано шкоди за порушення природоохоронного законодавства на суму 14 705 грн.
На Волині браконьєр наловив риби майже на 15 тисяч

На порушника оформлено адміністративний протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи готуються до передачі в суд для притягнення порушника до відповідальності та відшкодування завданої шкоди. Знаряддя лову вилучено.

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Теги: риба, Волинь, браконьєри
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