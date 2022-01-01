Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 10 травня





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 12-17° тепла.



У Луцьку небо буде ясним з самого ранку, а ввечері затягнеться хмарами. Без опадів.



Протягом дня стовпчик термометра підніметься від 4°С до 17°С.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 10 травня, на Волині буде мінлива хмарність, без істотних опадів.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 12-17° тепла.У Луцьку небо буде ясним з самого ранку, а ввечері затягнеться хмарами. Без опадів.Протягом дня стовпчик термометра підніметься від 4°С до 17°С.

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