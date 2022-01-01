Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 10 травня
Сьогодні, 20:00
Завтра, 10 травня, на Волині буде мінлива хмарність, без істотних опадів.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 12-17° тепла.
У Луцьку небо буде ясним з самого ранку, а ввечері затягнеться хмарами. Без опадів.
Протягом дня стовпчик термометра підніметься від 4°С до 17°С.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 12-17° тепла.
У Луцьку небо буде ясним з самого ранку, а ввечері затягнеться хмарами. Без опадів.
Протягом дня стовпчик термометра підніметься від 4°С до 17°С.
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