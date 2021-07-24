У волинському держархіві оприлюднили 71 кримінальну справу репресованих

У волинському держархіві оприлюднили 71 кримінальну справу репресованих
На сайті архіву Волинської області оприлюднили ще 71 кримінальну справу несудових органів за 1939-1992 роки із фонду КДБ. Переважно матеріали стосуються громадян, які були членами ОУН-УПА.

Про це розповіла Суспільному начальниця відділу архіву Любов Коць.

З її слів, у нових оцифрованих справах – 5 282 аркуші: постанови про арешти, ордери на обшуки помешкань, деталі слідчих справ, протоколи допитів, фото арештованих, військові книжки тощо.

Матеріали стосуються українців, поляків і росіян, котрих затримали на території Волинської області. Історичні документи опублікували в рубриці "Електронний архів" сайту.

Загалом державний архів Волині, говорить Любов Коць, вже опублікував 988 архівних кримінальних справ на людей, репресованих радянською владою, які були реабілітовані в установленому порядку.

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Теги: Волинь, архів, кримінальні справи, репресовані радянською владою
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