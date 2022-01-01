У місті на Волині висадили сакури





Про це пише



У парку відпочинку на вулиці Луцькій як завжди людно. Дітлахи граються на гойдалках, а дорослі прогулюються серед розквітлих кущів та дерев.



Цього року японська вишня розпустила квіти раніше, чим минулого.



Восени на острові та вздовж узбіччя вулиці Луцької висадили ще 25 декоративних дерев сакури. Частина з них, які знаходяться на Риловиці, закуплені за кошти громадського бюджету, а ті, які на вулицях Луцькій та Драгоманова, – за кошти соцеконому.



На садових накриттях перголах скоро розквітнуть дві жимолості й два кампуси – ці квіти подарував парку архітектор зони відпочинку Андрій Гнатюк.



КП “Троянда”, в свою чергу, висадила на “Риловиці” дві китайські глістерії, але щоб вони розквітли і скорінилися треба три-чотири роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На острові «Риловиця» у Володимирі серед розмаїття квіток можна помилуватися й сакурою.Про це пише БУГ. У парку відпочинку на вулиці Луцькій як завжди людно. Дітлахи граються на гойдалках, а дорослі прогулюються серед розквітлих кущів та дерев.Цього року японська вишня розпустила квіти раніше, чим минулого.Восени на острові та вздовж узбіччя вулиці Луцької висадили ще 25 декоративних дерев сакури. Частина з них, які знаходяться на Риловиці, закуплені за кошти громадського бюджету, а ті, які на вулицях Луцькій та Драгоманова, – за кошти соцеконому.На садових накриттях перголах скоро розквітнуть дві жимолості й два кампуси – ці квіти подарував парку архітектор зони відпочинкуКП “Троянда”, в свою чергу, висадила на “Риловиці” дві китайські глістерії, але щоб вони розквітли і скорінилися треба три-чотири роки.

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