У місті на Волині висадили сакури

У місті на Волині висадили сакури
На острові «Риловиця» у Володимирі серед розмаїття квіток можна помилуватися й сакурою.

Про це пише БУГ.

У парку відпочинку на вулиці Луцькій як завжди людно. Дітлахи граються на гойдалках, а дорослі прогулюються серед розквітлих кущів та дерев.

Цього року японська вишня розпустила квіти раніше, чим минулого.
У місті на Волині висадили сакури

Восени на острові та вздовж узбіччя вулиці Луцької висадили ще 25 декоративних дерев сакури. Частина з них, які знаходяться на Риловиці, закуплені за кошти громадського бюджету, а ті, які на вулицях Луцькій та Драгоманова, – за кошти соцеконому.

На садових накриттях перголах скоро розквітнуть дві жимолості й два кампуси – ці квіти подарував парку архітектор зони відпочинку Андрій Гнатюк.

КП “Троянда”, в свою чергу, висадила на “Риловиці” дві китайські глістерії, але щоб вони розквітли і скорінилися треба три-чотири роки.
У місті на Волині висадили сакури

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: сакури, Володимир
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 10 травня
Сьогодні, 20:00
У місті на Волині висадили сакури
Сьогодні, 19:27
На Волині браконьєр наловив риби майже на 15 тисяч
Сьогодні, 19:00
Триває бій за Рубіжне: яка ситуація на усіх напрямках
Сьогодні, 18:22
Велосипедист, якого збили під Луцьком, помер у лікарні
Сьогодні, 18:04
Схожі новини
У місті на Волині оновлюють в'їзні знаки та надписи У місті на Волині оновлюють в'їзні знаки та надписи
05 травень, 17:09
«Хай буде весна»: у місті на Волині зацвіла алея сакур. ФОТО «Хай буде весна»: у місті на Волині зацвіла алея сакур. ФОТО
05 травень, 07:24
На Волині пожежники влаштували колезі традиційні «водні» проводи на пенсію. ВІДЕО На Волині пожежники влаштували колезі традиційні «водні» проводи на пенсію. ВІДЕО
03 травень, 16:50
На Волині трапилася ДТП за участю двох автівок На Волині трапилася ДТП за участю двох автівок
29 квітень, 23:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 10 травня
Сьогодні, 20:00
 0
У місті на Волині висадили сакури
Сьогодні, 19:27
 0
На Волині браконьєр наловив риби майже на 15 тисяч
Сьогодні, 19:00
 0
Триває бій за Рубіжне: яка ситуація на усіх напрямках
Сьогодні, 18:22
 0
Велосипедист, якого збили під Луцьком, помер у лікарні
Сьогодні, 18:04
 0
Медіа
відео
1/8