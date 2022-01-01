Ворог запустив по Одещині гіперзвукові ракети, є поранені

Сергій Братчук зауважив, що росіяни починають інтенсивно проводити повітряну розвідку.



Про це він розповів у відеозверненні у понеділок, 9 травня,



"Ворог продовжує наносити ракетні удари по місту та області, намагаючиь знищувати об'єкти інфраструктури. Дякуємо силам ППО за бойову роботу", - повідомив речник ОВА.



В оперативному командуванні "Південь" уточнили, що по області РФ випустила три гіперзвукові ракети, внаслідок чого зруйнована туристична інфраструктура. Через ворожий удар поранені двоє людей.



"3 ракети типу "Кинджал" випущено з літака стратегічної авіації Ту-22. Зафіксовано влучання в об'єкти туристичної інфраструктури. Зруйновано 5 будівель. Пожежу ліквідовано, постраждалі 2 особи, які доставлені в лікарню. Триває розбір завалів, з під яких врятовано собаку", - зауважили в ОК.



На місці авіуудару Росії проти України працює слідчо-оперативна група Нацполіції.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Увечері 9 травня російська армія вкотре завдала ракетного удару по Одеській області. Речник ОВАзауважив, що росіяни починають інтенсивно проводити повітряну розвідку.Про це він розповів у відеозверненні у понеділок, 9 травня, пише ТСН."Ворог продовжує наносити ракетні удари по місту та області, намагаючиь знищувати об'єкти інфраструктури. Дякуємо силам ППО за бойову роботу", - повідомив речник ОВА.В оперативному командуванні "Південь" уточнили, що по області РФ випустила три гіперзвукові ракети, внаслідок чого зруйнована туристична інфраструктура. Через ворожий удар поранені двоє людей."3 ракети типу "Кинджал" випущено з літака стратегічної авіації Ту-22. Зафіксовано влучання в об'єкти туристичної інфраструктури. Зруйновано 5 будівель. Пожежу ліквідовано, постраждалі 2 особи, які доставлені в лікарню. Триває розбір завалів, з під яких врятовано собаку", - зауважили в ОК.На місці авіуудару Росії проти України працює слідчо-оперативна група Нацполіції.

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