Ворог запустив по Одещині гіперзвукові ракети, є поранені
Сьогодні, 21:24
Увечері 9 травня російська армія вкотре завдала ракетного удару по Одеській області. Речник ОВА Сергій Братчук зауважив, що росіяни починають інтенсивно проводити повітряну розвідку.
Про це він розповів у відеозверненні у понеділок, 9 травня, пише ТСН.
"Ворог продовжує наносити ракетні удари по місту та області, намагаючиь знищувати об'єкти інфраструктури. Дякуємо силам ППО за бойову роботу", - повідомив речник ОВА.
В оперативному командуванні "Південь" уточнили, що по області РФ випустила три гіперзвукові ракети, внаслідок чого зруйнована туристична інфраструктура. Через ворожий удар поранені двоє людей.
"3 ракети типу "Кинджал" випущено з літака стратегічної авіації Ту-22. Зафіксовано влучання в об'єкти туристичної інфраструктури. Зруйновано 5 будівель. Пожежу ліквідовано, постраждалі 2 особи, які доставлені в лікарню. Триває розбір завалів, з під яких врятовано собаку", - зауважили в ОК.
На місці авіуудару Росії проти України працює слідчо-оперативна група Нацполіції.
Головне зображення ілюстративне
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Про це він розповів у відеозверненні у понеділок, 9 травня, пише ТСН.
"Ворог продовжує наносити ракетні удари по місту та області, намагаючиь знищувати об'єкти інфраструктури. Дякуємо силам ППО за бойову роботу", - повідомив речник ОВА.
В оперативному командуванні "Південь" уточнили, що по області РФ випустила три гіперзвукові ракети, внаслідок чого зруйнована туристична інфраструктура. Через ворожий удар поранені двоє людей.
"3 ракети типу "Кинджал" випущено з літака стратегічної авіації Ту-22. Зафіксовано влучання в об'єкти туристичної інфраструктури. Зруйновано 5 будівель. Пожежу ліквідовано, постраждалі 2 особи, які доставлені в лікарню. Триває розбір завалів, з під яких врятовано собаку", - зауважили в ОК.
На місці авіуудару Росії проти України працює слідчо-оперативна група Нацполіції.
Головне зображення ілюстративне
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