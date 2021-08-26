У Берліні росіяни побили Наталю Мосейчук та знімальну групу українського каналу

Наталія Мосейчук.



Про це у Фейсбуці Олександр Снідалов із посиланням на журналістку Наталію Фібріґ.



Він зазначив, що напад стався за повної бездіяльності берлінської поліції.



"Бездіяльність берлінської поліції перейшла усі межі. Щойно в Трептор-парку рашисти напали на українську знімальну групу "1+1", яка фільмували сюжет про порушення під час заходів 9 травня.



Поліція Берліну була поруч і не змогла цьому запобігти", – написав Снідалов.



В ТСН повідомили, що напад на журналістку скоїли учасники акції, які прийшли до меморіалу воїнам Червоної армії, принісши із собою заборонену у Німеччині символіку – георгіївські стрічки та червоні прапори.



"У цей час знімальна група "1+1" та ведуча Наталія Мосейчук фіксували порушення на камеру. Учасники акції напали на знімальну групу, вигукуючи заклики до насильства", – повідомили деталі в ТСН.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 9 травня, у берлінському Трептов-парку російські мітингувальники напали на знімальну групу українського телеканалу "1+1". Серед постраждалих журналістів – телеведучаПро це у Фейсбуці повідомив громадський активістіз посиланням на журналісткуВін зазначив, що напад стався за повної бездіяльності берлінської поліції."Бездіяльність берлінської поліції перейшла усі межі. Щойно в Трептор-парку рашисти напали на українську знімальну групу "1+1", яка фільмували сюжет про порушення під час заходів 9 травня.Поліція Берліну була поруч і не змогла цьому запобігти", – написав Снідалов.В ТСН повідомили, що напад на журналістку скоїли учасники акції, які прийшли до меморіалу воїнам Червоної армії, принісши із собою заборонену у Німеччині символіку – георгіївські стрічки та червоні прапори."У цей час знімальна група "1+1" та ведуча Наталія Мосейчук фіксували порушення на камеру. Учасники акції напали на знімальну групу, вигукуючи заклики до насильства", – повідомили деталі в ТСН.

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