У війні з Росією Волинь втратила ще одну доньку
09 травень, 23:05
Окупанти забрали життя волинянки. У війні з Росією загинула мешканка Нововолинської громади Оксана Горпініч.
Про це написав Нововолинський міський голова Борис Карпус у Фейсбуці.
"Нововолинська громада втратила мужню доньку. Люблячу дружину, маму, фахового медика, жительку селища Благодатне.
Знову жалоба повисла чорними стрічками на синьо-жовтих стягах. Щиро співчуваю рідним і близьким нашої Захисниці", - йдеться у дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблої. Герої не вмирають!
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Про це написав Нововолинський міський голова Борис Карпус у Фейсбуці.
"Нововолинська громада втратила мужню доньку. Люблячу дружину, маму, фахового медика, жительку селища Благодатне.
Знову жалоба повисла чорними стрічками на синьо-жовтих стягах. Щиро співчуваю рідним і близьким нашої Захисниці", - йдеться у дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблої. Герої не вмирають!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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