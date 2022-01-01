У війні з Росією Волинь втратила ще одну доньку

У війні з Росією Волинь втратила ще одну доньку
Окупанти забрали життя волинянки. У війні з Росією загинула мешканка Нововолинської громади Оксана Горпініч.

Про це написав Нововолинський міський голова Борис Карпус у Фейсбуці.

"Нововолинська громада втратила мужню доньку. Люблячу дружину, маму, фахового медика, жительку селища Благодатне.

Знову жалоба повисла чорними стрічками на синьо-жовтих стягах. Щиро співчуваю рідним і близьким нашої Захисниці", - йдеться у дописі.

У війні з Росією Волинь втратила ще одну доньку


Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблої. Герої не вмирають!

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Теги: Волинь, війна, втрати, Оксана Горпініч
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