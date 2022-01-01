У війні з Росією Волинь втратила ще одну доньку

Оксана Горпініч.



Про це Борис Карпус у Фейсбуці.



"Нововолинська громада втратила мужню доньку. Люблячу дружину, маму, фахового медика, жительку селища Благодатне.



Знову жалоба повисла чорними стрічками на синьо-жовтих стягах. Щиро співчуваю рідним і близьким нашої Захисниці", - йдеться у дописі.







Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблої. Герої не вмирають!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окупанти забрали життя волинянки. У війні з Росією загинула мешканка Нововолинської громадиПро це написав Нововолинський міський головау Фейсбуці."Нововолинська громада втратила мужню доньку. Люблячу дружину, маму, фахового медика, жительку селища Благодатне.Знову жалоба повисла чорними стрічками на синьо-жовтих стягах. Щиро співчуваю рідним і близьким нашої Захисниці", - йдеться у дописі.

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