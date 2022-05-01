Байден підписав ленд-ліз для України
Сьогодні, 22:39
Президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України.
Як пише "Європейська правда", про це повідомила прес-асистентка Білого дому.
Речниця Білого дому заздалегідь повідомила, що президент планує підписати закон 9 травня.
Нагадаємо, минулого тижня Палата представників США схвалила законопроєкт про ленд-ліз, який дозволить більш ефективно надсилати зброю, боєприпаси та обладнання в Україну.
Документ, відомий як Закон про ленд-ліз про оборону демократії України від 2022 року, прискорить передачу в Україну важливого військового обладнання та інших критичних поставок за рахунок скорочення бюрократичної тяганини. Він дозволяє де-факто дарувати обладнання з положеннями, які передбачають, що країни-одержувачі виплатять їх вартість США пізніше.
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Як пише "Європейська правда", про це повідомила прес-асистентка Білого дому.
Речниця Білого дому заздалегідь повідомила, що президент планує підписати закон 9 травня.
Нагадаємо, минулого тижня Палата представників США схвалила законопроєкт про ленд-ліз, який дозволить більш ефективно надсилати зброю, боєприпаси та обладнання в Україну.
Документ, відомий як Закон про ленд-ліз про оборону демократії України від 2022 року, прискорить передачу в Україну важливого військового обладнання та інших критичних поставок за рахунок скорочення бюрократичної тяганини. Він дозволяє де-факто дарувати обладнання з положеннями, які передбачають, що країни-одержувачі виплатять їх вартість США пізніше.
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