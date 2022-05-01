Байден підписав ленд-ліз для України

Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України.



Як



Речниця Білого дому заздалегідь повідомила, що президент планує підписати закон 9 травня.



Нагадаємо, минулого тижня Палата представників США схвалила законопроєкт про ленд-ліз, який дозволить більш ефективно надсилати зброю, боєприпаси та обладнання в Україну.



Документ, відомий як Закон про ленд-ліз про оборону демократії України від 2022 року, прискорить передачу в Україну важливого військового обладнання та інших критичних поставок за рахунок скорочення бюрократичної тяганини. Він дозволяє де-факто дарувати обладнання з положеннями, які передбачають, що країни-одержувачі виплатять їх вартість США пізніше.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент СШАпідписав закон про ленд-ліз для України.Як пише "Європейська правда", про це повідомила прес-асистентка Білого дому.Речниця Білого дому заздалегідь повідомила, що президент планує підписати закон 9 травня.Нагадаємо, минулого тижня, який дозволить більш ефективно надсилати зброю, боєприпаси та обладнання в Україну.Документ, відомий як Закон про ленд-ліз про оборону демократії України від 2022 року, прискорить передачу в Україну важливого військового обладнання та інших критичних поставок за рахунок скорочення бюрократичної тяганини. Він дозволяє де-факто дарувати обладнання з положеннями, які передбачають, що країни-одержувачі виплатять їх вартість США пізніше.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію