Неподалік Ковеля на дорозі загорілося авто. ВІДЕО
Сьогодні, 21:45
На автодорозі міжнародного значення М-07 сполученням Київ – Ковель – Ягодин спалахнув легковий автомобіль.
Про це «Ковель media» повідомили очевидці.
За їх словами, пригода сталася сьогодні, 9 травня, близько 17:15 на околиці Ковеля, неподалік кафе «Вікторія».
Пожежу загасили працівники ДСНС.
Причина займання наразі невідома. Про потерпілих інформації немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це «Ковель media» повідомили очевидці.
За їх словами, пригода сталася сьогодні, 9 травня, близько 17:15 на околиці Ковеля, неподалік кафе «Вікторія».
Пожежу загасили працівники ДСНС.
Причина займання наразі невідома. Про потерпілих інформації немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Байден підписав ленд-ліз для України
Сьогодні, 22:39
Неподалік Ковеля на дорозі загорілося авто. ВІДЕО
Сьогодні, 21:45
Ворог запустив по Одещині гіперзвукові ракети, є поранені
Сьогодні, 21:24
У селах поблизу Луцька декомунізують пам’ятники. ВІДЕО
Сьогодні, 21:07
Медіа