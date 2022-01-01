Неподалік Ковеля на дорозі загорілося авто. ВІДЕО





Про це



За їх словами, пригода сталася сьогодні, 9 травня, близько 17:15 на околиці Ковеля, неподалік кафе «Вікторія».



Пожежу загасили працівники ДСНС.



Причина займання наразі невідома. Про потерпілих інформації немає.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На автодорозі міжнародного значення М-07 сполученням Київ – Ковель – Ягодин спалахнув легковий автомобіль.Про це «Ковель media» повідомили очевидці.За їх словами, пригода сталася сьогодні, 9 травня, близько 17:15 на околиці Ковеля, неподалік кафе «Вікторія».Пожежу загасили працівники ДСНС.Причина займання наразі невідома. Про потерпілих інформації немає.

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