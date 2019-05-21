У селах поблизу Луцька декомунізують пам’ятники. ВІДЕО





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У селі Жидичин біля пам’ятника полеглим у Другій світовій бійцям лежать свіжі квіти. Їх мешканці поклали вчора, 8 травня. Односельчан, життя яких забрала війна, вшановували щорічно на День Перемоги. Цьогоріч від радянських нав’язувань і усього російського вирішили відходити.



«Нема отих святкувань, що були до цього. І сподіваємося, що на майбутнє також у календарі червоною датою буде 8 число», – каже очільниця Жидичинського старостинського округу Галина Матвіюк.



Щоправда, декомунізації потребує сам монумент. Велику вітчизняну слід змінити на Другу світову, 1941-й – на 1939-й. Бо ж війна в Україну, зокрема й на Волинь, прийшла разом із більшовиками у вересні 1939 року, коли Гітлер і Сталін поділили між собою Польщу. Змінювати написи потрібно, переконана староста.



«Оскільки ми плануємо бути європейською країною і йдемо до того стрімко, показали всьому світу, що ми є справжні європейці, то це доцільно зробити. І якщо зараз на меморіалі в Луцькій громаді розпочали, то я думаю, що найближчим часом це також буде у селах», – припускає Галина Матвіюк.



На місцях пам’яті про Другу світову війну в селах поблизу Луцька декомунізація тільки починається. Це ми з’ясували, коли особисто ними проїхалися. Ось, наприклад, пам’ятник у Заборолі вшановує жертв і комуністичного, і фашистського терору. Втім, дату на монументі таки варто змінити із 1941-го на 1939-й.



А на пам’ятнику в селі Боратин не вказані роки, проте він також потребує декомунізації. Адже на монументі йдеться про те, що мешканці села загинули в роки Великої вітчизняної, а не Другої світової війни.



Не потрібно змінювати дату й на монументі в районі Теремно. Лише напис: адже і там вшановують героїв Великої вітчизняної.



А на похованні, що на виїзді з Луцька на вулиці Львіській, слова «Вічна пам’ять невідомому солдату другої світової війни» написані від руки. На пам’ятниках – жодних підписів немає.



До дня пам’яті та примирення вирішили декомунізувати монумент у Підгайцях: там замість 1941-го з’явився 1939-й рік. Пам’ятник у Княгининку вшановує полеглих без ідеологічних написів і дат. Тут поряд із радянським солдатом – воїн УПА.



Пам’ятати тих, хто поклав своє життя у найстрашнішій війні минулого століття, безсумнівно, потрібно. Утім, вшановувати полеглих варто без ідеологічних нав’язувань радянського керівництва. Адже нині його нащадки, як і в минулому, жорстоко знищують українців.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 9 травня на календарі. З року в рік у цей день Україна відзначала День Перемоги. Це свято й досі існує на законодавчому рівні. Щоправда, цього року лучани його не відзначатимуть. Пам’ять полеглих у Другій світовій вшанували 8 травня, як у Європі. Утім, радянська ідеологія все ще майорить на Волині. Попри те, що у Луцьку декомунізували Меморіал вічної слави, у селах неподалік міста непочатий край роботи.Про це інформує 12 канал.У селі Жидичин біля пам’ятника полеглим у Другій світовій бійцям лежать свіжі квіти. Їх мешканці поклали вчора, 8 травня. Односельчан, життя яких забрала війна, вшановували щорічно на День Перемоги. Цьогоріч від радянських нав’язувань і усього російського вирішили відходити.«Нема отих святкувань, що були до цього. І сподіваємося, що на майбутнє також у календарі червоною датою буде 8 число», – каже очільниця Жидичинського старостинського округу Галина Матвіюк.Щоправда, декомунізації потребує сам монумент. Велику вітчизняну слід змінити на Другу світову, 1941-й – на 1939-й. Бо ж війна в Україну, зокрема й на Волинь, прийшла разом із більшовиками у вересні 1939 року, коли Гітлер і Сталін поділили між собою Польщу. Змінювати написи потрібно, переконана староста.«Оскільки ми плануємо бути європейською країною і йдемо до того стрімко, показали всьому світу, що ми є справжні європейці, то це доцільно зробити. І якщо зараз на меморіалі в Луцькій громаді розпочали, то я думаю, що найближчим часом це також буде у селах», – припускає Галина Матвіюк.На місцях пам’яті про Другу світову війну в селах поблизу Луцька декомунізація тільки починається. Це ми з’ясували, коли особисто ними проїхалися. Ось, наприклад, пам’ятник у Заборолі вшановує жертв і комуністичного, і фашистського терору. Втім, дату на монументі таки варто змінити із 1941-го на 1939-й.А на пам’ятнику в селі Боратин не вказані роки, проте він також потребує декомунізації. Адже на монументі йдеться про те, що мешканці села загинули в роки Великої вітчизняної, а не Другої світової війни.Не потрібно змінювати дату й на монументі в районі Теремно. Лише напис: адже і там вшановують героїв Великої вітчизняної.А на похованні, що на виїзді з Луцька на вулиці Львіській, слова «Вічна пам’ять невідомому солдату другої світової війни» написані від руки. На пам’ятниках – жодних підписів немає.До дня пам’яті та примирення вирішили декомунізувати монумент у Підгайцях: там замість 1941-го з’явився 1939-й рік. Пам’ятник у Княгининку вшановує полеглих без ідеологічних написів і дат. Тут поряд із радянським солдатом – воїн УПА.Пам’ятати тих, хто поклав своє життя у найстрашнішій війні минулого століття, безсумнівно, потрібно. Утім, вшановувати полеглих варто без ідеологічних нав’язувань радянського керівництва. Адже нині його нащадки, як і в минулому, жорстоко знищують українців.

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