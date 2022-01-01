Нафтове ембарго проти Росії та ленд-ліз для України: добрі новини від ВолиньPost за 9 травня

Нафтове ембарго проти Росії та ленд-ліз для України: добрі новини від ВолиньPost за 9 травня
Щороку 9 травня Україна відзначала День Перемоги. Нині змінилося і це. Однак ми переконані, незабаром здобудемо ще одну! Здолали фашистів, здолаємо й московську орду.

Ми продовжуємо радіти успіхам наших воїнів і тішитися історіями про неймовірних людей у тилу. Добрі новини з інфопростору нікуди не зникли, і їх треба читати, аби підтримувати бойовий дух та жагу до вільного майбутнього!

Сьогодні, 9 травня, у щоденній рубриці Добрі новини від ВолиньPost нагадаємо вам про таке:

Лідери країн G7 пообіцяли нафтове ембарго проти Росії й підтримку України

Лідери країн «Групи семи» після онлайн-зустрічі з президентом Володимиром Зеленським пообіцяли запровадити нафтове ембарго проти Росії та збільшувати постачання сучасного і важкого озброєння в Україну.

Канада скасовує усі мита на українські товари

Канада на рік скасовує усі мита на українські товари. Це гарне продовження ініціативи ЄС і Британії, що підтверджує зацікавленість розвинутих держав залучати українську економіку до власних промислових і торгових ланцюгів.

Росія за добу втратила 150 осіб та 15 танків, – Генштаб

Українські воїни невпинно відправляють рашистів у пекло! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.05 орієнтовно склали:

особового складу - близько 25650 (+150) осіб,
танків ‒ 1145 (+15) од,
бойових броньованих машин ‒ 2764 (+23) од,
артилерійських систем – 513 (+4) од,
РСЗВ - 185 (+6) од,
засоби ППО - 87 (+1) од,
літаків – 199 (+0) од,
гелікоптерів – 158 (+2) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 1970 (+9) од,
кораблів/катерів - 12 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 377 (+17),
cпеціальної техніки - 41 (+2),
крилатих ракет - 94 (+2).

Переселенець із Харкова влаштував на Волині цех з пошиття «розгрузок» для бійців

У Нововолинську переселенець із Харкова Владислав Будаєв організував пошиття систем для носіння амуніції українських військових. У рідному місті на його швейному підприємстві шили одяг і спорядження для мисливців, рибалок і армійців.

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На Волині садять картоплю від волонтерів з Франції. ФОТО. ВІДЕО

Від фермерів з Франції волинські аграрії отримали 12 тонн елітного насіння картоплі сорту "Агрія". Нині в області висаджено понад 50 тисяч гектарів картоплі, це орієнтовно 70% від запланованого.

Миколаївські десантники знищили російський бронеавтомобіль «Тигр» разом з екіпажем

Ось так Миколаївські десантники "привітали" російських окупантів з Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні! Зокрема знищили чергову бойову броньовану машину "Тигр" разом з екіпажем.

У селах поблизу Луцька декомунізують пам’ятники. ВІДЕО

Радянська ідеологія все ще майорить на Волині. Попри те, що у Луцьку декомунізували Меморіал вічної слави, у селах неподалік міста непочатий край роботи. Однак і це невдовзі обіцяють виправити.

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Байден підписав ленд-ліз для України

І ще одна чудова новина! Документ, відомий як Закон про ленд-ліз про оборону демократії України від 2022 року, прискорить передачу в Україну важливого військового обладнання та інших критичних поставок за рахунок скорочення бюрократичної тяганини. Він дозволяє де-факто дарувати обладнання з положеннями, які передбачають, що країни-одержувачі виплатять їх вартість США пізніше.

Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ! Ми впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!

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Теги: Добрі новини
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