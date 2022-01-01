Нафтове ембарго проти Росії та ленд-ліз для України: добрі новини від ВолиньPost за 9 травня

Лідери країн «Групи семи» після онлайн-зустрічі з президентом Володимиром Зеленським пообіцяли запровадити нафтове ембарго проти Росії та збільшувати постачання сучасного і важкого озброєння в Україну.Канада на рік скасовує усі мита на українські товари. Це гарне продовження ініціативи ЄС і Британії, що підтверджує зацікавленість розвинутих держав залучати українську економіку до власних промислових і торгових ланцюгів.Українські воїни невпинно відправляють рашистів у пекло! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.05 орієнтовно склали:особового складу - близько 25650 (+150) осіб,танків ‒ 1145 (+15) од,бойових броньованих машин ‒ 2764 (+23) од,артилерійських систем – 513 (+4) од,РСЗВ - 185 (+6) од,засоби ППО - 87 (+1) од,літаків – 199 (+0) од,гелікоптерів – 158 (+2) од,автомобільної техніки та автоцистерн - 1970 (+9) од,кораблів/катерів - 12 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 377 (+17),cпеціальної техніки - 41 (+2),крилатих ракет - 94 (+2).У Нововолинську переселенець із Харковаорганізував пошиття систем для носіння амуніції українських військових. У рідному місті на його швейному підприємстві шили одяг і спорядження для мисливців, рибалок і армійців.Від фермерів з Франції волинські аграрії отримали 12 тонн елітного насіння картоплі сорту "Агрія". Нині в області висаджено понад 50 тисяч гектарів картоплі, це орієнтовно 70% від запланованого.Ось так Миколаївські десантники "привітали" російських окупантів з Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні! Зокрема знищили чергову бойову броньовану машину "Тигр" разом з екіпажем.Радянська ідеологія все ще майорить на Волині. Попри те, що у Луцьку декомунізували Меморіал вічної слави, у селах неподалік міста непочатий край роботи. Однак і це невдовзі обіцяють виправити.І ще одна чудова новина! Документ, відомий як Закон про ленд-ліз про оборону демократії України від 2022 року, прискорить передачу в Україну важливого військового обладнання та інших критичних поставок за рахунок скорочення бюрократичної тяганини. Він дозволяє де-факто дарувати обладнання з положеннями, які передбачають, що країни-одержувачі виплатять їх вартість США пізніше.