Канада скасовує усі мита на українські товари

Канада скасовує усі мита на українські товари
Канада на рік скасовує усі мита на українські товари.

Про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко, пише УП.

"Канада також скасовує на 12 місяців усі мита на українські товари.

Про це оголосив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Це гарне продовження ініціативи ЄС і Британії, що підтверджує зацікавленість розвинутих держав залучати українську економіку до власних промислових і торгових ланцюгів", - сказала Свириденко.

Напередодні зустрічі Трюдо і Зеленського, Свириденко обговорила з міністром міжнародної торгівлі Мері Енджі увесь комплекс заходів економічної співпраці.

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Теги: Канада, мито, українські товари
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