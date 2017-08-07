Канада скасовує усі мита на українські товари
Сьогодні, 07:15
Канада на рік скасовує усі мита на українські товари.
Про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко, пише УП.
"Канада також скасовує на 12 місяців усі мита на українські товари.
Про це оголосив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.
Це гарне продовження ініціативи ЄС і Британії, що підтверджує зацікавленість розвинутих держав залучати українську економіку до власних промислових і торгових ланцюгів", - сказала Свириденко.
Напередодні зустрічі Трюдо і Зеленського, Свириденко обговорила з міністром міжнародної торгівлі Мері Енджі увесь комплекс заходів економічної співпраці.
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Про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко, пише УП.
"Канада також скасовує на 12 місяців усі мита на українські товари.
Про це оголосив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.
Це гарне продовження ініціативи ЄС і Британії, що підтверджує зацікавленість розвинутих держав залучати українську економіку до власних промислових і торгових ланцюгів", - сказала Свириденко.
Напередодні зустрічі Трюдо і Зеленського, Свириденко обговорила з міністром міжнародної торгівлі Мері Енджі увесь комплекс заходів економічної співпраці.
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