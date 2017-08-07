Канада скасовує усі мита на українські товари





Про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко, пише



"Канада також скасовує на 12 місяців усі мита на українські товари.



Про це оголосив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.



Це гарне продовження ініціативи ЄС і Британії, що підтверджує зацікавленість розвинутих держав залучати українську економіку до власних промислових і торгових ланцюгів", - сказала Свириденко.



Напередодні зустрічі Трюдо і Зеленського, Свириденко обговорила з міністром міжнародної торгівлі Мері Енджі увесь комплекс заходів економічної співпраці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Канада на рік скасовує усі мита на українські товари.Про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки, пише УП "Канада також скасовує на 12 місяців усі мита на українські товари.Про це оголосив прем’єр-міністр Канадипісля зустрічі з президентомЦе гарне продовження ініціативи ЄС і Британії, що підтверджує зацікавленість розвинутих держав залучати українську економіку до власних промислових і торгових ланцюгів", - сказала Свириденко.Напередодні зустрічі Трюдо і Зеленського, Свириденко обговорила з міністром міжнародної торгівлі Мері Енджі увесь комплекс заходів економічної співпраці.

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