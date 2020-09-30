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Евакуація із Луганщини неможлива, – Гайдай

Евакуація із Луганщини неможлива, – Гайдай
Евакуація з Луганщини наразі неможлива, окупанти обстрілюють "дорогу життя" трасу Лисичанськ-Бахмут.

Про це сказав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Facebook.

"Ситуація буде погіршуватися, адже, щоб погнати орків, наші воїни теж мають працювати на повну потужність. Тож обстріли з обох боків можуть лише посилитися, саме тому закликали до евакуації. Просили "розв‘язати руки" нашим захисникам, аби прискорити Перемогу.

Тепер люди в заручниках у війни. Евакуація неможлива", - сказав Гайдай.

Він повідомив, що евакуаційний автобус, який їхав до Білогорівки, аби забрати з усіх бомбосховищ селян, потрапив під ворожий вогонь, людей з села забрати не змогли.

"Завтра евакуації та завозу гумвантажів не буде", - підкреслив він.

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Теги: Гайдай, Луганщина, евакуація
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