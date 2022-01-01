Окупанти в Маріуполі переносять свій «парад» на іншу дату
Сьогодні, 04:55
Російські окупанти вирішили перенести "свято на кістках" у Маріуполі на іншу дату.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Він зазначив, що така інформація надійшла йому з міста.
"Цікаво, що повідомлення від колаборантів про це пішло після візиту заступника голови уряду Росії. Причину не повідомляють", – зазначив Андрющенко.
Згодом, каже радник мера, окупанти обіцяють "святкові заходи". Мовиться про відкриття "Алеї пам'яті загиблим борцям з фашизмом в Україні" в районі Приморського парку. "Продовжуємо спостерігати, чим завершиться "победобесіє" в Маріуполі", – завершив Андрющенко.
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Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Він зазначив, що така інформація надійшла йому з міста.
"Цікаво, що повідомлення від колаборантів про це пішло після візиту заступника голови уряду Росії. Причину не повідомляють", – зазначив Андрющенко.
Згодом, каже радник мера, окупанти обіцяють "святкові заходи". Мовиться про відкриття "Алеї пам'яті загиблим борцям з фашизмом в Україні" в районі Приморського парку. "Продовжуємо спостерігати, чим завершиться "победобесіє" в Маріуполі", – завершив Андрющенко.
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