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Окупанти в Маріуполі переносять свій «парад» на іншу дату

Окупанти в Маріуполі переносять свій «парад» на іншу дату
Російські окупанти вирішили перенести "свято на кістках" у Маріуполі на іншу дату.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зазначив, що така інформація надійшла йому з міста.

"Цікаво, що повідомлення від колаборантів про це пішло після візиту заступника голови уряду Росії. Причину не повідомляють", – зазначив Андрющенко.

Згодом, каже радник мера, окупанти обіцяють "святкові заходи". Мовиться про відкриття "Алеї пам'яті загиблим борцям з фашизмом в Україні" в районі Приморського парку. "Продовжуємо спостерігати, чим завершиться "победобесіє" в Маріуполі", – завершив Андрющенко.

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Теги: Маріуполь, окупанти
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