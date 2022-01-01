Зеленський назвав єдиний результат переговорів України і Росії

Єдиний результат переговорів з Росією в Туреччині стала евакуація десятків тисяч людей з Маріуполя та інших міст.Про це розповів президентпід час брифінгу 8 травня.Проте Росія депортувала 500 тисяч українців. Їхня доля зараз невідома."Десятки тисяч були відвезені з Маріуполя та інших міст. Ці десятки тисяч не втратили життя, а це найголовніше. А ми не втратили громадян України. Всі ці результати з вивезення людей нашими автобусами і машинами (мова про евакуацію - ред.). На жаль, більше ніяких домовленостей або результатів того, що було в Туреччині. Більше нічого немає", - сказав Зеленський.