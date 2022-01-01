Зеленський назвав єдиний результат переговорів України і Росії
Сьогодні, 02:35
Єдиний результат переговорів з Росією в Туреччині стала евакуація десятків тисяч людей з Маріуполя та інших міст.
Про це розповів президент Володимир Зеленський під час брифінгу 8 травня.
Проте Росія депортувала 500 тисяч українців. Їхня доля зараз невідома.
"Десятки тисяч були відвезені з Маріуполя та інших міст. Ці десятки тисяч не втратили життя, а це найголовніше. А ми не втратили громадян України. Всі ці результати з вивезення людей нашими автобусами і машинами (мова про евакуацію - ред.). На жаль, більше ніяких домовленостей або результатів того, що було в Туреччині. Більше нічого немає", - сказав Зеленський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це розповів президент Володимир Зеленський під час брифінгу 8 травня.
Проте Росія депортувала 500 тисяч українців. Їхня доля зараз невідома.
"Десятки тисяч були відвезені з Маріуполя та інших міст. Ці десятки тисяч не втратили життя, а це найголовніше. А ми не втратили громадян України. Всі ці результати з вивезення людей нашими автобусами і машинами (мова про евакуацію - ред.). На жаль, більше ніяких домовленостей або результатів того, що було в Туреччині. Більше нічого немає", - сказав Зеленський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Зеленський назвав єдиний результат переговорів України і Росії
Сьогодні, 02:35
На Сході ЗСУ знищили 190 окупантів та 15 танків
Сьогодні, 01:00
З «Азовсталі» евакуювали 173 людини
Сьогодні, 00:16
9 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Перехід в контрнаступ ЗСУ та іноземні гості в Україні: добрі новини від ВолиньPost за 8 травня
08 травень, 23:16
Медіа