Зеленський назвав єдиний результат переговорів України і Росії

Зеленський назвав єдиний результат переговорів України і Росії
Єдиний результат переговорів з Росією в Туреччині стала евакуація десятків тисяч людей з Маріуполя та інших міст.

Про це розповів президент Володимир Зеленський під час брифінгу 8 травня.

Проте Росія депортувала 500 тисяч українців. Їхня доля зараз невідома.

"Десятки тисяч були відвезені з Маріуполя та інших міст. Ці десятки тисяч не втратили життя, а це найголовніше. А ми не втратили громадян України. Всі ці результати з вивезення людей нашими автобусами і машинами (мова про евакуацію - ред.). На жаль, більше ніяких домовленостей або результатів того, що було в Туреччині. Більше нічого немає", - сказав Зеленський.

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Теги: переговори, Росія, Україна, результат, Зеленський
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