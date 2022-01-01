На Сході ЗСУ знищили 190 окупантів та 15 танків





Про це



Утім, українські захисники дають російським військовим гідну відповідь. Зокрема, воїнам вдалося знищити:



- особового складу – до 190

- танків – 15

- БМП – 12

- БТР – 12

- ББМ – 1

- МТЛБ – 1

- мінометні розрахунки – 1

- АТТ – 6

- паливозаправники – 1

- БПЛА – 2

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протягом доби, 8 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти здійснили чотири атаки.Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".Утім, українські захисники дають російським військовим гідну відповідь. Зокрема, воїнам вдалося знищити:- особового складу – до 190- танків – 15- БМП – 12- БТР – 12- ББМ – 1- МТЛБ – 1- мінометні розрахунки – 1- АТТ – 6- паливозаправники – 1- БПЛА – 2

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