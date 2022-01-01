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На Сході ЗСУ знищили 190 окупантів та 15 танків

На Сході ЗСУ знищили 190 окупантів та 15 танків
Протягом доби, 8 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти здійснили чотири атаки.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

Утім, українські захисники дають російським військовим гідну відповідь. Зокрема, воїнам вдалося знищити:

- особового складу – до 190
- танків – 15
- БМП – 12
- БТР – 12
- ББМ – 1
- МТЛБ – 1
- мінометні розрахунки – 1
- АТТ – 6
- паливозаправники – 1
- БПЛА – 2

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Теги: ЗСУ, Схід, атаки, Росія
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