9 травня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні – День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цього дня традиційно вшановують людей, які загинули в роки війни.
Сьогодні відзначають день народження керуючий Волинською єпархією Православної церкви України митрополит Михаїл, підприємець, депутат обласної ради Володимир Дейна.
Вітаємо їх з цим святом. Зичимо доброго здоров’я і можливості втілювати у життя всі задуми.
Іменинники 9 травня – Василь, Георгій, Степан і Тамара.
Волинянам, які мають ці імена, бажаємо здоров’я, радості від життя й любові від близьких.
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Сьогодні відзначають день народження керуючий Волинською єпархією Православної церкви України митрополит Михаїл, підприємець, депутат обласної ради Володимир Дейна.
Вітаємо їх з цим святом. Зичимо доброго здоров’я і можливості втілювати у життя всі задуми.
Іменинники 9 травня – Василь, Георгій, Степан і Тамара.
Волинянам, які мають ці імена, бажаємо здоров’я, радості від життя й любові від близьких.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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