Перехід в контрнаступ ЗСУ та іноземні гості в Україні: добрі новини від ВолиньPost за 8 травня

Збройні сили України невпинно нищать непроханих гостей та покращують статистику втрат росіян в живій силі та техніці.Вже традиційнопідготувало для вас добірку добрих новин, які з’являлися на електронних шпальтах нашого видання сьогодні, 8 травня.Релігійна громада села Лудин Устилузької громади більшістю голосів проголосували за зміну підлеглості 420-літньої Свято-Миколаївської церкви з УПЦ МП на ПЦУ.Військовослужбовці 100 окремої бригади територіальної оборони привітали жінок з Днем матері, який у цю неділю святкують в Україні та в інших країнах.Збройні сили України покращили статистику та збільшили бойові втрати ворога.Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 8 травняорієнтовно склали:особового складу 25500 (+400) осіб ліквідовано,танків ‒ 1130 (+8) од,бойових броньованих машин ‒ 2741 (+28) од,артилерійських систем - 509 (+0) од,РСЗВ - 179 (+7) од,засоби ППО - 86 (+2) од,літаків – 199 (+0) од,гелікоптерів – 156 (+1) од,автомобільної техніки та автоцистерн - 1961 (+27) од,кораблі /катери - 12 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 360 (+19).Спеціальна техніка - 39 (+1).Крилаті ракети - 92 (+2).Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Новопавлівському напрямку. Дані уточнюються.Військовослужбовці ЗСУ пішли в контрнаступ в Запорізькій області.Луцькі волонтери готують до відправки нову партію тактичних наплічників для військових медиків та індивідуальних аптечок. У наплічниках медикаментів більше, ніж в аптечках. Усі складові до аптечок є ідентичними зразку НАТО.Збірна команда з України з великим відривом лідирує на Дефлімпійських іграх у Бразилії. У шостий змагальний день українські дефлімпійці вибороли шість медалей різного гатунку.Мер Варшави Рафал Тшасковський виступив проти святкування росіянами 9 травня в польській столиці.В Україну з робочими візитами завітали високопоставлені іноземні гості. йдеться про Президента Бундестагу Федеративної Республіки Німеччина Бербель Бас, Прем’єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича,Пем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.Такі візити свідчать про підтримку України з боку іноземних партнерів.ТакожДружина президента США Джо Байдена зустрілася з Першою леді України Оленою Зеленською в місті Ужгород.