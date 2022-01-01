Перехід в контрнаступ ЗСУ та іноземні гості в Україні: добрі новини від ВолиньPost за 8 травня

Перехід в контрнаступ ЗСУ та іноземні гості в Україні: добрі новини від ВолиньPost за 8 травня
Минає 74 доба запеклого протистояння українського народу з російською загарбницькою ордою. Україна стала ще на один день ближчою до перемоги.

Збройні сили України невпинно нищать непроханих гостей та покращують статистику втрат росіян в живій силі та техніці.

Вже традиційно Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку добрих новин, які з’являлися на електронних шпальтах нашого видання сьогодні, 8 травня.

Ще одна громада на Волині перейшла до ПЦУ: 8 травня відбудеться богослужіння з новим священником

Релігійна громада села Лудин Устилузької громади більшістю голосів проголосували за зміну підлеглості 420-літньої Свято-Миколаївської церкви з УПЦ МП на ПЦУ.

Волинські тероборонівці привітали жінок з Днем матері.


Військовослужбовці 100 окремої бригади територіальної оборони привітали жінок з Днем матері, який у цю неділю святкують в Україні та в інших країнах.

ЗСУ знищили 25 500 російських окупантів: оприлюднили бойові втрати ворога


Збройні сили України покращили статистику та збільшили бойові втрати ворога.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 8 травня
орієнтовно склали:

особового складу 25500 (+400) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1130 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 2741 (+28) од,
артилерійських систем - 509 (+0) од,
РСЗВ - 179 (+7) од,
засоби ППО - 86 (+2) од,
літаків – 199 (+0) од,
гелікоптерів – 156 (+1) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 1961 (+27) од,
кораблі /катери - 12 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 360 (+19).
Спеціальна техніка - 39 (+1).
Крилаті ракети - 92 (+2).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Новопавлівському напрямку. Дані уточнюються.

В Запорізькій області ЗСУ пішли в контрнаступ

Військовослужбовці ЗСУ пішли в контрнаступ в Запорізькій області.

Луцькі волонтери складають аптечки за зразком НАТО. ВІДЕО


Луцькі волонтери готують до відправки нову партію тактичних наплічників для військових медиків та індивідуальних аптечок. У наплічниках медикаментів більше, ніж в аптечках. Усі складові до аптечок є ідентичними зразку НАТО.

Збірна України здобула ще 6 медалей на Дефлімпійських іграх та лідирує на змаганнях


Збірна команда з України з великим відривом лідирує на Дефлімпійських іграх у Бразилії. У шостий змагальний день українські дефлімпійці вибороли шість медалей різного гатунку.

У Варшаві хочуть заборонити росіянам святкувати 9 травня

Мер Варшави Рафал Тшасковський виступив проти святкування росіянами 9 травня в польській столиці.

В Україну приїхали прем'єр-міністри Хорватії, Канади та президент Бундестагу.


В Україну з робочими візитами завітали високопоставлені іноземні гості. йдеться про Президента Бундестагу Федеративної Республіки Німеччина Бербель Бас, Прем’єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича,
Пем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Такі візити свідчать про підтримку України з боку іноземних партнерів.

Також з візитом в Україні перебуває перша леді США

Дружина президента США Джо Байдена зустрілася з Першою леді України Оленою Зеленською в місті Ужгород.


Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ! Ми впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!

Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.




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Теги: добрі новини, Волинь, Луцьк, Україна
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