Луцькі волонтери складають аптечки за зразком НАТО. ВІДЕО

Луцькі волонтери готують до відправки нову партію тактичних наплічників для військових медиків та індивідуальних аптечок. У наплічниках медикаментів більше, ніж в аптечках.Про це розповів Суспільному куратор ГО "Технопарк центр медичних інновацій" Дмитро Гаврилов.З його слів, наплічники розраховані на надання медичної допомоги для 15-20 осіб."Коли щось сталося на полі бою чи наближено до фронтової зони. Тут є все необхідне, щоб джгут накласти, турнікет, знеболити, зупинити кровотечу, заштампувати рану і підготувати пораненого для стаціонарної меддопомоги", – говорить волонтер.Частину наплічників санінструктора волонтери вже збирають на фронт згідно з документом про потребу з однієї із військових частин, – каже волонтерка Марія Торчинюк."Вони чекають на цю допомогу, роблять до нас звернення, ми їм направляємо, усе іде чітко на військову частину і все фіксується", – каже жінка.Рюкзаки передають підприємці з Хмельницького, аптечки шиють в Луцьку. Допомогу формують у громадській організації "Технопарк центр медичних інновацій"для підрозділів Збройних Сил України, які нині боронять країну у Донецькій та Луганській областях.Одна з волонтерок, яка складає індивідуальні аптечки для військових – Інна Котова з Харкова. Каже: приїхала до Луцька і не може сидіти без діла, тому працює на перемогу."Я коли складаю ці аптечки, то в душі думаю, хоч би вона не знадобилася, щоб наші хлопці не були підстрелені", – додала волонтерка.Як розповів волонтер Віталій Гончарук, індивідуальні аптечки складають за натівським зразком."Усі складові є ідентичні до цієї аптечки зразка НАТО. Сюди входять бинти, пов'язки, різні види пластирів, серветки стерильні, інструкція, кровоспинні препарати, знеболюючі, ножиці, маркер, пластир, додаємо джути та турнікети. Обов'язково термоковдра", – зазначив волонтер.Для швидкого збору аптечки допомагає сортувати ліки та медичні засоби медсестра й волонтерка Марія Котельчук. Каже: в основному медикаменти з-за кордону, тому сортують їх за діючою речовиною з допомогою перекладача.За два місяці повномасштабної війни волонтери громадської організації "Технопарк центр медичних інновацій" зібрали та передали бійцям Збройних сил України 4 000 тактичних наплічників і 5 000 індивідуальних аптечок.