Луцькі волонтери складають аптечки за зразком НАТО. ВІДЕО

Луцькі волонтери складають аптечки за зразком НАТО. ВІДЕО
Луцькі волонтери готують до відправки нову партію тактичних наплічників для військових медиків та індивідуальних аптечок. У наплічниках медикаментів більше, ніж в аптечках.

Про це розповів Суспільному куратор ГО "Технопарк центр медичних інновацій" Дмитро Гаврилов.

З його слів, наплічники розраховані на надання медичної допомоги для 15-20 осіб.

"Коли щось сталося на полі бою чи наближено до фронтової зони. Тут є все необхідне, щоб джгут накласти, турнікет, знеболити, зупинити кровотечу, заштампувати рану і підготувати пораненого для стаціонарної меддопомоги", – говорить волонтер.

Частину наплічників санінструктора волонтери вже збирають на фронт згідно з документом про потребу з однієї із військових частин, – каже волонтерка Марія Торчинюк.

"Вони чекають на цю допомогу, роблять до нас звернення, ми їм направляємо, усе іде чітко на військову частину і все фіксується", – каже жінка.

Рюкзаки передають підприємці з Хмельницького, аптечки шиють в Луцьку. Допомогу формують у громадській організації "Технопарк центр медичних інновацій"для підрозділів Збройних Сил України, які нині боронять країну у Донецькій та Луганській областях.

Одна з волонтерок, яка складає індивідуальні аптечки для військових – Інна Котова з Харкова. Каже: приїхала до Луцька і не може сидіти без діла, тому працює на перемогу.

"Я коли складаю ці аптечки, то в душі думаю, хоч би вона не знадобилася, щоб наші хлопці не були підстрелені", – додала волонтерка.

Як розповів волонтер Віталій Гончарук, індивідуальні аптечки складають за натівським зразком.

"Усі складові є ідентичні до цієї аптечки зразка НАТО. Сюди входять бинти, пов'язки, різні види пластирів, серветки стерильні, інструкція, кровоспинні препарати, знеболюючі, ножиці, маркер, пластир, додаємо джути та турнікети. Обов'язково термоковдра", – зазначив волонтер.

Для швидкого збору аптечки допомагає сортувати ліки та медичні засоби медсестра й волонтерка Марія Котельчук. Каже: в основному медикаменти з-за кордону, тому сортують їх за діючою речовиною з допомогою перекладача.

За два місяці повномасштабної війни волонтери громадської організації "Технопарк центр медичних інновацій" зібрали та передали бійцям Збройних сил України 4 000 тактичних наплічників і 5 000 індивідуальних аптечок.


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Теги: аптечки, Волинь, Луцьк, волонтерство
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