7 травня Львівщині загрожували ракетні удари з Каспійського та Чорного морів

7 травня Львівщині загрожували ракетні удари з Каспійського та Чорного морів
Львівська область була під загрозою ракетних ударів з акваторій двох морів.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Двічі сирени сповіщали про повітряну тривогу (з 9 ранку 7 травня по 9 ранку 8 травня): 1 оповіщення, за інформацією ПвК Захід, повідомляло про загрозу ракетного удару стратегічної авіації рф з акваторії Каспійського моря

2 оповіщення, за інформацією ПвК Захід та ДСНС, – загроза ракетного удару з акваторії Чорного моря.

"Дякую нашим бійцям протиповітряної оборони за те, що небо над Львівщиною залишилося спокійним", - написав голова ОВА.

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Теги: Львівщина, війна
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