7 травня Львівщині загрожували ракетні удари з Каспійського та Чорного морів
Сьогодні, 15:06
Львівська область була під загрозою ракетних ударів з акваторій двох морів.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
Двічі сирени сповіщали про повітряну тривогу (з 9 ранку 7 травня по 9 ранку 8 травня): 1 оповіщення, за інформацією ПвК Захід, повідомляло про загрозу ракетного удару стратегічної авіації рф з акваторії Каспійського моря
2 оповіщення, за інформацією ПвК Захід та ДСНС, – загроза ракетного удару з акваторії Чорного моря.
"Дякую нашим бійцям протиповітряної оборони за те, що небо над Львівщиною залишилося спокійним", - написав голова ОВА.
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Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
Двічі сирени сповіщали про повітряну тривогу (з 9 ранку 7 травня по 9 ранку 8 травня): 1 оповіщення, за інформацією ПвК Захід, повідомляло про загрозу ракетного удару стратегічної авіації рф з акваторії Каспійського моря
2 оповіщення, за інформацією ПвК Захід та ДСНС, – загроза ракетного удару з акваторії Чорного моря.
"Дякую нашим бійцям протиповітряної оборони за те, що небо над Львівщиною залишилося спокійним", - написав голова ОВА.
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