7 травня Львівщині загрожували ракетні удари з Каспійського та Чорного морів





Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.



Двічі сирени сповіщали про повітряну тривогу (з 9 ранку 7 травня по 9 ранку 8 травня): 1 оповіщення, за інформацією ПвК Захід, повідомляло про загрозу ракетного удару стратегічної авіації рф з акваторії Каспійського моря



2 оповіщення, за інформацією ПвК Захід та ДСНС, – загроза ракетного удару з акваторії Чорного моря.



"Дякую нашим бійцям протиповітряної оборони за те, що небо над Львівщиною залишилося спокійним", - написав голова ОВА.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Львівська область була під загрозою ракетних ударів з акваторій двох морів.Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.Двічі сирени сповіщали про повітряну тривогу (з 9 ранку 7 травня по 9 ранку 8 травня): 1 оповіщення, за інформацією ПвК Захід, повідомляло про загрозу ракетного удару стратегічної авіації рф з акваторії Каспійського моря2 оповіщення, за інформацією ПвК Захід та ДСНС, – загроза ракетного удару з акваторії Чорного моря."Дякую нашим бійцям протиповітряної оборони за те, що небо над Львівщиною залишилося спокійним", - написав голова ОВА.

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