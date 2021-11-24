Збірна України здобула ще 6 медалей на Дефлімпійських іграх та лідирує на змаганнях

Збірна України здобула ще 6 медалей на Дефлімпійських іграх та лідирує на змаганнях
Збірна команда з України з великим відривом лідирує на Дефлімпійських іграх у Бразилії.

У шостий змагальний день українські дефлімпійці вибороли шість медалей різного гатунку. Про це повідомляють у Національному комітету спорту людей з інвалідністю.

Так, українці завоювали дві золоті, дві срібні та дві бронзові медалі.

Золоту медаль завоював Олексій Коломієць - плавання, 200 м брасом.

Ще одна нагорода найвищого гатунку потрапила до скарбнички України завдяки Яні Мельник, Дмитру Левіні, Дмитру Плахотніку, Ганні Андросович (спортивне орієнтування).

"Срібло" у змаганнях завоювали Владислав Гриценко - плавання, 200 м брасом та Валерія Верниба, Ірина Терещенко, Аніта Махник, Дар'я Тарасенко (плавання, 4х100 м комплекс).

Бронзові медалі у Аніти Махник (плавання, 400 м комплекс), Олександра Костика та Віолети Ликової (кульова стрільба).

Відтак, Україна і продовжує займати лідерські позиції в турнірній таблиці, завоювавши 64 медалі (31 золоту, 15 срібних і 18 бронзових). Найближчі переслідувачі українців - американці, у їхньому активі 29 медалей.


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Теги: Дефлімпіада, Україна, спорт
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