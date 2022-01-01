Росіяни вбили в Маріуполі понад 25 тисяч людей: брифінг з «Азовсталі». НАЖИВО

Заступник командиру полку Святослав «Калина» Паламар та офіцер управління розвідки Ілля Самойленко дають брифінг з маріупольського заводу «Азовсталь».Наразі бійці, які продовжують захищати завод продовжують брифінг, який транслює hromadske.Святослав Паламар: Ведуть інтенсивні обстріли «Азовсталь». Лише за ніч ми нарахували 25 вильотів, зокрема трьох стратегічних бомбардувальників. Працюють танки, міномети, снайпери, піхота намагається штурмувати.За останні три дні евакуювали цивільних. Чи всіх евакуювали? Ми не можемо сказати, оскільки немає спеціальної техніки, щоб розібрати завали.На території заводу є безліч загиблих серед цивільних та військових. Два дні тому загинули троє наших військових: один з них від влучення ПТРК в автівку, яка мала забирати цивільних, а двоє інших — загинули під час скидання бомб з безпілотника. Також шестеро було поранено. Така ціна евакуації цивільних з території заводу.Ми не за слова тут, а за народ України. Ми виконуємо свій військовий обов'язок, нам не треба похвали. Ми завжди будемо боротися, поки живі, за справедливість, за те, щоб вивезти цивільних та поранених військових.Ілля Самойленко: <Про військових> це досить чутливе питання. Я не можу наражати свій підрозділ на небезпеку.Ілля Самойленко: Захоплення Маріуполя відбувається останні 2,5 місяці. Ситуація така, яку раніше ніколи не бачили в історії. Така осада і таке захоплення відбувалося так довго, такого ще не було в історії, з такою кількістю жертв серед військових ворога, так і значних втрати серед мирного населення. Найбільш розбиває мені серце те, що відбувається евакуація невеликих груп. Політики відзначають невеликі перемоги — евакуацію кількох десятків та сотень людей, водночас понад 25 тисяч людей було вбито російською армією.Ілля Самойленко: Правда в тому, що ми — унікальні. Ніхто не очікував, що ми так довго простоїмо... Багато людей кажуть, що ми — герої. Багато нас називають героями... Ми виконуємо свою роботу.Героїзм з’являється тоді, коли зазнає невдачі планування та організація. Багато людей вважають, що ми живі герої. Переважно так воно і є. Коли почалося оточення міста, ми вирішили все одно тут стояти і захищати його. У нас був наказ захищати Маріуполь. Наказу зняти оборону у нас не було.Ніхто не очікував, що ми так довго протримаємося. Я теж не очікував. Ми думали, що рф всіх подолає, але ЗСУ встояли.Ілля Самойленко: Українські бійці вбили в Маріуполі 2,5 тисячі російських військових та поранили ще 5 тисяч окупантів — це більше ніж 15% військових втрат їхньої армії.Ми також знищили понад 60 танків і пошкодили ще 30 — це 10% їхніх втрат. А також знищили 10% артилерійських систем окупантів.Були дні, коли на Маріуполь скидали понад 150 авіабомб. І ми отримали нуль підтримки. Ні повітряної допомоги, ні наземної, ні артилерійської підтримки. Ми фактично були покинуті напризволяще.Ілля Самойленко: Усі ці звинувачення — це нормально, якщо ви думаєте як російський солдат. Але якщо подивитися з боку цивільної людини, яка стала свідком усіх жахів, які вчинила російська армія, то вони знайшли прихисток тут за нашою лінією оборони, всередині заводу «Азовсталь». Багато людей лишалися у Маріуполі поки ми тримали лінію оборони ще за містом.