У Варшаві хочуть заборонити росіянам святкувати 9 травня
Сьогодні, 16:39
Мер Варшави Рафал Тшасковський виступив проти святкування росіянами 9 травня в польській столиці.
Він також закликав владу Польщі не надавати росіянам жодної підтримки й заборонити будь-які їхні святкові заходи цього дня, - пише "Газета ua".
"Я очікую на чітку декларацію, що державні служби зроблять усе, що в їхніх силах, щоб не допустити до цієї події, яку в нинішній ситуації вважаю провокацією. Хочу чітко сказати, що я не даю своєї згоди на урочистості вшанування російського солдата, коли в той же час російський солдат убиває невинних людей", - зазначив мер.
Тшасковський написав листа керівнику міністерства закордонних справ Збігневу Рау й попросив про підтримку. Після цього у відомстві заявили, що не збиралися і не надаватимуть підтримку посольству РФ, але "не мають повноважень забороняти церемонію у Варшаві" - це може зробити мер міста.
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Він також закликав владу Польщі не надавати росіянам жодної підтримки й заборонити будь-які їхні святкові заходи цього дня, - пише "Газета ua".
"Я очікую на чітку декларацію, що державні служби зроблять усе, що в їхніх силах, щоб не допустити до цієї події, яку в нинішній ситуації вважаю провокацією. Хочу чітко сказати, що я не даю своєї згоди на урочистості вшанування російського солдата, коли в той же час російський солдат убиває невинних людей", - зазначив мер.
Тшасковський написав листа керівнику міністерства закордонних справ Збігневу Рау й попросив про підтримку. Після цього у відомстві заявили, що не збиралися і не надаватимуть підтримку посольству РФ, але "не мають повноважень забороняти церемонію у Варшаві" - це може зробити мер міста.
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