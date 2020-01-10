У Варшаві хочуть заборонити росіянам святкувати 9 травня





Він також закликав владу Польщі не надавати росіянам жодної підтримки й заборонити будь-які їхні святкові заходи цього дня, - пише



"Я очікую на чітку декларацію, що державні служби зроблять усе, що в їхніх силах, щоб не допустити до цієї події, яку в нинішній ситуації вважаю провокацією. Хочу чітко сказати, що я не даю своєї згоди на урочистості вшанування російського солдата, коли в той же час російський солдат убиває невинних людей", - зазначив мер.



Тшасковський написав листа керівнику міністерства закордонних справ Збігневу Рау й попросив про підтримку. Після цього у відомстві заявили, що не збиралися і не надаватимуть підтримку посольству РФ, але "не мають повноважень забороняти церемонію у Варшаві" - це може зробити мер міста.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мер Варшави Рафал Тшасковський виступив проти святкування росіянами 9 травня в польській столиці.Він також закликав владу Польщі не надавати росіянам жодної підтримки й заборонити будь-які їхні святкові заходи цього дня, - пише "Газета ua". "Я очікую на чітку декларацію, що державні служби зроблять усе, що в їхніх силах, щоб не допустити до цієї події, яку в нинішній ситуації вважаю провокацією. Хочу чітко сказати, що я не даю своєї згоди на урочистості вшанування російського солдата, коли в той же час російський солдат убиває невинних людей", - зазначив мер.Тшасковський написав листа керівнику міністерства закордонних справ Збігневу Рау й попросив про підтримку. Після цього у відомстві заявили, що не збиралися і не надаватимуть підтримку посольству РФ, але "не мають повноважень забороняти церемонію у Варшаві" - це може зробити мер міста.

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