В Україну приїхала дружина президента США

Перша леді СШАзараз перебуває із візитом в Ужгороді.Перша леді Сполучених Штатівсьогодні, 8 травня перебуває із візитом в Ужгороді, - повідомляють у Закарпатській облраді.Зокрема пані Байден зустрілась в Ужгороді із українською першою леді. Примітно, що це сталось в День матері.Зокрема, Джилл Байден та Олена Зеленська відвідали школу в Ужгороді, де розселили внутрішньопереміщених осіб з областей України, де тривають бойові дії.Візит Першої леді Байден є демонстрацією підтримки України з боку високопоставлених представників США.Крім відвідин Ужгорода, поїздка передбачає зупинки в словацьких містах Братислава, Кошице та Вишнє Нємєцьке.Із зрозумілих причин - візит в Ужгород не анонсувався і тримався в максимальній таємниці і був закритий для ЗМІ. На зустрічі була тільки прес-служба Білого дому.Наразі Джилл Байден покинула територію України.