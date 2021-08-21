В Україну приїхала дружина президента США

В Україну приїхала дружина президента США
Перша леді США Джилл Байден зараз перебуває із візитом в Ужгороді.

Перша леді Сполучених Штатів Джилл Байден сьогодні, 8 травня перебуває із візитом в Ужгороді, - повідомляють у Закарпатській облраді.

Зокрема пані Байден зустрілась в Ужгороді із українською першою леді Оленою Зеленською. Примітно, що це сталось в День матері.

Зокрема, Джилл Байден та Олена Зеленська відвідали школу в Ужгороді, де розселили внутрішньопереміщених осіб з областей України, де тривають бойові дії.

Візит Першої леді Байден є демонстрацією підтримки України з боку високопоставлених представників США.

Крім відвідин Ужгорода, поїздка передбачає зупинки в словацьких містах Братислава, Кошице та Вишнє Нємєцьке.

Із зрозумілих причин - візит в Ужгород не анонсувався і тримався в максимальній таємниці і був закритий для ЗМІ. На зустрічі була тільки прес-служба Білого дому.

Наразі Джилл Байден покинула територію України.

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Теги: Україна, Закарпаття
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