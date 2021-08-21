В Україну приїхала дружина президента США

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Перша леді США Джилл Байден зараз перебуває із візитом в Ужгороді.
Перша леді Сполучених Штатів Джилл Байден сьогодні, 8 травня перебуває із візитом в Ужгороді, - повідомляють у Закарпатській облраді.
Зокрема пані Байден зустрілась в Ужгороді із українською першою леді Оленою Зеленською. Примітно, що це сталось в День матері.
Зокрема, Джилл Байден та Олена Зеленська відвідали школу в Ужгороді, де розселили внутрішньопереміщених осіб з областей України, де тривають бойові дії.
Візит Першої леді Байден є демонстрацією підтримки України з боку високопоставлених представників США.
Крім відвідин Ужгорода, поїздка передбачає зупинки в словацьких містах Братислава, Кошице та Вишнє Нємєцьке.
Із зрозумілих причин - візит в Ужгород не анонсувався і тримався в максимальній таємниці і був закритий для ЗМІ. На зустрічі була тільки прес-служба Білого дому.
Наразі Джилл Байден покинула територію України.
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Перша леді Сполучених Штатів Джилл Байден сьогодні, 8 травня перебуває із візитом в Ужгороді, - повідомляють у Закарпатській облраді.
Зокрема пані Байден зустрілась в Ужгороді із українською першою леді Оленою Зеленською. Примітно, що це сталось в День матері.
Зокрема, Джилл Байден та Олена Зеленська відвідали школу в Ужгороді, де розселили внутрішньопереміщених осіб з областей України, де тривають бойові дії.
Візит Першої леді Байден є демонстрацією підтримки України з боку високопоставлених представників США.
Крім відвідин Ужгорода, поїздка передбачає зупинки в словацьких містах Братислава, Кошице та Вишнє Нємєцьке.
Із зрозумілих причин - візит в Ужгород не анонсувався і тримався в максимальній таємниці і був закритий для ЗМІ. На зустрічі була тільки прес-служба Білого дому.
Наразі Джилл Байден покинула територію України.
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