«Гірше Чечні. Найстрашніша війна в історії»: перехоплена розмова окупантів з дружинами

«Гірше Чечні. Найстрашніша війна в історії»: перехоплена розмова окупантів з дружинами
Головне управління розвідки України публікує перехоплення телефонних розмов російських солдатів, які воюють в Україні, з своїми близькими.

Зокрема окпанти говорять про ядерні удари, паради та повернення додому, - йдеться на сторінці ГУР.

В одній з розмов дружина окупанта каже: «Гірше Чечні. Зараз йде найстрашніша війна в історії». Подруга росіянина усвідомлює масштаби розпаленої путіним війни, замислюється про її ціну та обурюється майбутніми парадами: «У нас Ковід, парадів не було. Пережили. А тут таке становище. Вони спеціально чи що?»

Одна з улюблених тем рашистів – ядерний апокаліпсис: «Путін віддав наказ неофіційно, щоб до 9 травня все це на хрін закінчити. Якщо до 9 не закінчимо, то ядерною хрінню їх усіх спалити і хай здохнуть всі на хрін».

Натомість, самі військові не дуже сподіваються на майбутні перемоги та скаржаться на великі втрати: «Не знаю за яким планом там іде. Але тут просто п… тут відбуваються просто такі страшні речі. Нас вчора накрили. Два 200-х, шість 300-х. Одним залпом».

Всі чекають на повернення додому. Втім, вже розуміють, що таке щастя посміхнеться далеко не кожному з них.


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Теги: війна, росія, перехоплення, ГУР
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