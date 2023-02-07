«Гірше Чечні. Найстрашніша війна в історії»: перехоплена розмова окупантів з дружинами
Сьогодні, 18:13
Головне управління розвідки України публікує перехоплення телефонних розмов російських солдатів, які воюють в Україні, з своїми близькими.
Зокрема окпанти говорять про ядерні удари, паради та повернення додому, - йдеться на сторінці ГУР.
В одній з розмов дружина окупанта каже: «Гірше Чечні. Зараз йде найстрашніша війна в історії». Подруга росіянина усвідомлює масштаби розпаленої путіним війни, замислюється про її ціну та обурюється майбутніми парадами: «У нас Ковід, парадів не було. Пережили. А тут таке становище. Вони спеціально чи що?»
Одна з улюблених тем рашистів – ядерний апокаліпсис: «Путін віддав наказ неофіційно, щоб до 9 травня все це на хрін закінчити. Якщо до 9 не закінчимо, то ядерною хрінню їх усіх спалити і хай здохнуть всі на хрін».
Натомість, самі військові не дуже сподіваються на майбутні перемоги та скаржаться на великі втрати: «Не знаю за яким планом там іде. Але тут просто п… тут відбуваються просто такі страшні речі. Нас вчора накрили. Два 200-х, шість 300-х. Одним залпом».
Всі чекають на повернення додому. Втім, вже розуміють, що таке щастя посміхнеться далеко не кожному з них.
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Зокрема окпанти говорять про ядерні удари, паради та повернення додому, - йдеться на сторінці ГУР.
В одній з розмов дружина окупанта каже: «Гірше Чечні. Зараз йде найстрашніша війна в історії». Подруга росіянина усвідомлює масштаби розпаленої путіним війни, замислюється про її ціну та обурюється майбутніми парадами: «У нас Ковід, парадів не було. Пережили. А тут таке становище. Вони спеціально чи що?»
Одна з улюблених тем рашистів – ядерний апокаліпсис: «Путін віддав наказ неофіційно, щоб до 9 травня все це на хрін закінчити. Якщо до 9 не закінчимо, то ядерною хрінню їх усіх спалити і хай здохнуть всі на хрін».
Натомість, самі військові не дуже сподіваються на майбутні перемоги та скаржаться на великі втрати: «Не знаю за яким планом там іде. Але тут просто п… тут відбуваються просто такі страшні речі. Нас вчора накрили. Два 200-х, шість 300-х. Одним залпом».
Всі чекають на повернення додому. Втім, вже розуміють, що таке щастя посміхнеться далеко не кожному з них.
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