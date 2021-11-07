Нічне полювання не вдалося: на Волині спіймали двох браконьєрів
Сьогодні, 18:54
Волинські лісівники спіймали двох браконьєрів під час нічного патрулювання.
Про це повідомляють у ДП «Любешівське ЛМГ».
У суботу 7 травня, група оперативного реагування ДП «Любешівське ЛМГ», під час нічного патрулювання лісових масивів було вилучено дві мисливські рушниці у жителів села Мукошин, які полювали без відповідних документів.
На порушників склали протоколи, рушниці вилучили та передали справу до поліції.
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Про це повідомляють у ДП «Любешівське ЛМГ».
У суботу 7 травня, група оперативного реагування ДП «Любешівське ЛМГ», під час нічного патрулювання лісових масивів було вилучено дві мисливські рушниці у жителів села Мукошин, які полювали без відповідних документів.
На порушників склали протоколи, рушниці вилучили та передали справу до поліції.
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