Нічне полювання не вдалося: на Волині спіймали двох браконьєрів





Про це повідомляють у ДП «Любешівське ЛМГ».



У суботу 7 травня, група оперативного реагування ДП «Любешівське ЛМГ», під час нічного патрулювання лісових масивів було вилучено дві мисливські рушниці у жителів села Мукошин, які полювали без відповідних документів.



На порушників склали протоколи, рушниці вилучили та передали справу до поліції.





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