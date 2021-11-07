Нічне полювання не вдалося: на Волині спіймали двох браконьєрів

Нічне полювання не вдалося: на Волині спіймали двох браконьєрів
Волинські лісівники спіймали двох браконьєрів під час нічного патрулювання.

Про це повідомляють у ДП «Любешівське ЛМГ».

У суботу 7 травня, група оперативного реагування ДП «Любешівське ЛМГ», під час нічного патрулювання лісових масивів було вилучено дві мисливські рушниці у жителів села Мукошин, які полювали без відповідних документів.

На порушників склали протоколи, рушниці вилучили та передали справу до поліції.

Нічне полювання не вдалося: на Волині спіймали двох браконьєрів
Нічне полювання не вдалося: на Волині спіймали двох браконьєрів

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ліс, браконьєри, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Ой у лузі червона калина» від українських військових. ВІДЕО
Сьогодні, 19:36
Українські вчені виявили невідому раніше властивість препарату від COVID-19
Сьогодні, 19:14
Нічне полювання не вдалося: на Волині спіймали двох браконьєрів
Сьогодні, 18:54
«Гірше Чечні. Найстрашніша війна в історії»: перехоплена розмова окупантів з дружинами
Сьогодні, 18:13
В Україну приїхали прем'єр-міністри Хорватії, Канади та президент Бундестагу
Сьогодні, 17:29
Схожі новини
На Волині браконьєри так втікали від лісівників, що загубили рушницю На Волині браконьєри так втікали від лісівників, що загубили рушницю
07 листопад, 2021, 18:03
На Волині переселенці долучилися до акції з відновлення лісу: висадили 5 гектарів На Волині переселенці долучилися до акції з відновлення лісу: висадили 5 гектарів
12 квітень, 20:30
Волинянин наїхав на поліцейського і намагався втекти. ВІДЕО Волинянин наїхав на поліцейського і намагався втекти. ВІДЕО
30 березень, 15:07
На всій території Волині заборонили ходити в ліс На всій території Волині заборонили ходити в ліс
25 березень, 11:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Ой у лузі червона калина» від українських військових. ВІДЕО
Сьогодні, 19:36
 0
Українські вчені виявили невідому раніше властивість препарату від COVID-19
Сьогодні, 19:14
 0
Нічне полювання не вдалося: на Волині спіймали двох браконьєрів
Сьогодні, 18:54
 0
«Гірше Чечні. Найстрашніша війна в історії»: перехоплена розмова окупантів з дружинами
Сьогодні, 18:13
 0
В Україну приїхали прем'єр-міністри Хорватії, Канади та президент Бундестагу
Сьогодні, 17:29
 0
Медіа
відео
1/8