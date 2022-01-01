«Ой у лузі червона калина» від українських військових. ВІДЕО
Сьогодні, 19:36
Українські військові в рамках патріотично-мистецької акції виконали українську повстанську пісню, яка набула популярності під час російсько-української війни.
Про це повідомляють в оперативному командуванні "Схід".
Військовий оркестр Оперативного командування "Схід" на підтримку патріотично-мистецької акції «Час обрав нас!» виконав відому пісню «Ой у лузі червона калина».
Диригент — начальник оркестру підполковник Олександр Жарій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють в оперативному командуванні "Схід".
Військовий оркестр Оперативного командування "Схід" на підтримку патріотично-мистецької акції «Час обрав нас!» виконав відому пісню «Ой у лузі червона калина».
Диригент — начальник оркестру підполковник Олександр Жарій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
«Ой у лузі червона калина» від українських військових. ВІДЕО
Сьогодні, 19:36
Нічне полювання не вдалося: на Волині спіймали двох браконьєрів
Сьогодні, 18:54
«Гірше Чечні. Найстрашніша війна в історії»: перехоплена розмова окупантів з дружинами
Сьогодні, 18:13
Медіа