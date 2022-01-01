«Ой у лузі червона калина» від українських військових. ВІДЕО

«Ой у лузі червона калина» від українських військових. ВІДЕО
Українські військові в рамках патріотично-мистецької акції виконали українську повстанську пісню, яка набула популярності під час російсько-української війни.

Про це повідомляють в оперативному командуванні "Схід".

Військовий оркестр Оперативного командування "Схід" на підтримку патріотично-мистецької акції «Час обрав нас!» виконав відому пісню «Ой у лузі червона калина».

Диригент — начальник оркестру підполковник Олександр Жарій.


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Теги: ЗСУ, мистецтво, пісня
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