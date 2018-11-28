У місті на Волині на одній із будівель з'явився патріотичний мурал. ФОТО





Про це повідомляють в управлінні гуманітарної політики Камінь-Каширської міської ради.



До розмальовування будівлі долучилися працівники Камінь-Каширської школи мистецтв і Будинку дитячої та юнацької творчості.



"Милує око та піднімає бойовий дух кожного перехожого. Дякуємо вам за неповторне мистецтво, професіоналізм, патріотизм та незламну віру у свою державу. Все буде Україна!" - йдеться у дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Камені-Каширському на стінах однієї з будівель з'явився патріотичний мурал.Про це повідомляють в управлінні гуманітарної політики Камінь-Каширської міської ради.До розмальовування будівлі долучилися працівники Камінь-Каширської школи мистецтв і Будинку дитячої та юнацької творчості."Милує око та піднімає бойовий дух кожного перехожого. Дякуємо вам за неповторне мистецтво, професіоналізм, патріотизм та незламну віру у свою державу. Все буде Україна!" - йдеться у дописі.

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