У місті на Волині на одній із будівель з'явився патріотичний мурал. ФОТО

У місті на Волині на одній із будівель з'явився патріотичний мурал. ФОТО
У Камені-Каширському на стінах однієї з будівель з'явився патріотичний мурал.

Про це повідомляють в управлінні гуманітарної політики Камінь-Каширської міської ради.

До розмальовування будівлі долучилися працівники Камінь-Каширської школи мистецтв і Будинку дитячої та юнацької творчості.

"Милує око та піднімає бойовий дух кожного перехожого. Дякуємо вам за неповторне мистецтво, професіоналізм, патріотизм та незламну віру у свою державу. Все буде Україна!" - йдеться у дописі.

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Теги: Камінь-Каширський, мистецтво, мурал
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