Росіяни обстріляли Одещину: є поранена
Сьогодні, 22:39
Внаслідок ракетних ударів росіян по Одеській області у неділю поранено дівчину, пошкоджено цивільні об’єкти та об’єкти інфраструктури, 6 населених пунктів лишилися без електропостачання.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко у відеозверненні, пише УП.
"Сьогодні з самого початку доби противник здійснив низку ракетних ударів по області. Нашим підрозділам ППО вдалося збити 4 ракети. Але, на жаль, було попадання в житловий будинок, внаслідок чого було поранено молоду дівчину.
В Болградському районі зруйновано підстанцію, через що в шести населених пунктах немає світла. Пошкоджені цивільні об’єкти та об’єкти інфраструктури області", - сказав Марченко.
О 16:20 росіяни випустили по Одесі 3 ракети. Одну збито ППО, дві інші влучили в житловий район, зруйновано зони відпочинку.
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Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко у відеозверненні, пише УП.
"Сьогодні з самого початку доби противник здійснив низку ракетних ударів по області. Нашим підрозділам ППО вдалося збити 4 ракети. Але, на жаль, було попадання в житловий будинок, внаслідок чого було поранено молоду дівчину.
В Болградському районі зруйновано підстанцію, через що в шести населених пунктах немає світла. Пошкоджені цивільні об’єкти та об’єкти інфраструктури області", - сказав Марченко.
О 16:20 росіяни випустили по Одесі 3 ракети. Одну збито ППО, дві інші влучили в житловий район, зруйновано зони відпочинку.
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