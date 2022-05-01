Росіяни обстріляли Одещину: є поранена





Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко у відеозверненні, пише



"Сьогодні з самого початку доби противник здійснив низку ракетних ударів по області. Нашим підрозділам ППО вдалося збити 4 ракети. Але, на жаль, було попадання в житловий будинок, внаслідок чого було поранено молоду дівчину.



В Болградському районі зруйновано підстанцію, через що в шести населених пунктах немає світла. Пошкоджені цивільні об’єкти та об’єкти інфраструктури області", - сказав Марченко.



О 16:20 росіяни випустили по Одесі 3 ракети. Одну збито ППО, дві інші влучили в житловий район, зруйновано зони відпочинку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок ракетних ударів росіян по Одеській області у неділю поранено дівчину, пошкоджено цивільні об’єкти та об’єкти інфраструктури, 6 населених пунктів лишилися без електропостачання.Про це повідомив голова Одеської ОВАу відеозверненні, пише УП "Сьогодні з самого початку доби противник здійснив низку ракетних ударів по області. Нашим підрозділам ППО вдалося збити 4 ракети. Але, на жаль, було попадання в житловий будинок, внаслідок чого було поранено молоду дівчину.В Болградському районі зруйновано підстанцію, через що в шести населених пунктах немає світла. Пошкоджені цивільні об’єкти та об’єкти інфраструктури області", - сказав Марченко.О 16:20 росіяни випустили по Одесі 3 ракети. Одну збито ППО, дві інші влучили в житловий район, зруйновано зони відпочинку.

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