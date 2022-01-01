Розблокування Маріуполя військовим шляхом зараз неможливе, – Зеленський

Розблокування Маріуполя військовим шляхом зараз неможливе, – Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що розблокування Маріуполя військовим шляхом наразі неможливе через брак важкого озброєння.

Про це повідомляє "Укрінформ", посилаючись на коментар Зеленського в ході спільної пресконференції з прем’єр-міністром Джастіном Трюдо

"Розблокувати воєнним шляхом місто Маріуполь неможливо. Це неможливо на сьогодні. Це не думки, це - висновки керівництва нашої армії.

Росія міняє військових тільки, якщо вони полонені – на полонених. Ось така ситуація. Це відповідь, яка є від Російської Федерації. Інших відповідей не існує", - сказав Зеленський.

Зеленський пояснив, що українські війська потребують більше важкого озброєння, аби здійснити розблокування Маріуполя військовим шляхом.

Президент запевнив, що Україна поверне всі свої тимчасово захоплені території, коли буде така можливість з військової точки зору.

Також він нагадав, що Україна евакуювала з "Азовсталі" всіх цивільних осіб – жінок, дітей та людей похилого віку.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Маріуполь, розблокування
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росіяни обстріляли Одещину: є поранена
Сьогодні, 22:39
Розблокування Маріуполя військовим шляхом зараз неможливе, – Зеленський
Сьогодні, 21:40
У місті на Волині на одній із будівель з'явився патріотичний мурал. ФОТО
Сьогодні, 20:43
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 травня
Сьогодні, 20:00
«Ой у лузі червона калина» від українських військових. ВІДЕО
Сьогодні, 19:36
Схожі новини
Росіяни вбили в Маріуполі понад 25 тисяч людей: брифінг з «Азовсталі». НАЖИВО Росіяни вбили в Маріуполі понад 25 тисяч людей: брифінг з «Азовсталі». НАЖИВО
Сьогодні, 15:17
Під зруйнованими будинками у Маріуполі знаходять біля ста трупів Під зруйнованими будинками у Маріуполі знаходять біля ста трупів
Сьогодні, 02:33
З «Азовсталі» вдалося евакуювати ще 50 жінок, дітей та літніх людей З «Азовсталі» вдалося евакуювати ще 50 жінок, дітей та літніх людей
06 травень, 22:34
На 6 травня запланували евакуацію з Маріуполя На 6 травня запланували евакуацію з Маріуполя
06 травень, 00:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росіяни обстріляли Одещину: є поранена
Сьогодні, 22:39
 0
Розблокування Маріуполя військовим шляхом зараз неможливе, – Зеленський
Сьогодні, 21:40
 0
У місті на Волині на одній із будівель з'явився патріотичний мурал. ФОТО
Сьогодні, 20:43
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 травня
Сьогодні, 20:00
 0
«Ой у лузі червона калина» від українських військових. ВІДЕО
Сьогодні, 19:36
 0
Медіа
відео
1/8