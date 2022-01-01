Розблокування Маріуполя військовим шляхом зараз неможливе, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що розблокування Маріуполя військовим шляхом наразі неможливе через брак важкого озброєння.



Про це повідомляє "



"Розблокувати воєнним шляхом місто Маріуполь неможливо. Це неможливо на сьогодні. Це не думки, це - висновки керівництва нашої армії.



Росія міняє військових тільки, якщо вони полонені – на полонених. Ось така ситуація. Це відповідь, яка є від Російської Федерації. Інших відповідей не існує", - сказав Зеленський.



Зеленський пояснив, що українські війська потребують більше важкого озброєння, аби здійснити розблокування Маріуполя військовим шляхом.



Президент запевнив, що Україна поверне всі свої тимчасово захоплені території, коли буде така можливість з військової точки зору.



Також він нагадав, що Україна евакуювала з "Азовсталі" всіх цивільних осіб – жінок, дітей та людей похилого віку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентзаявив, що розблокування Маріуполя військовим шляхом наразі неможливе через брак важкого озброєння.Про це повідомляє " Укрінформ ", посилаючись на коментар Зеленського в ході спільної пресконференції з прем’єр-міністром Джастіном Трюдо"Розблокувати воєнним шляхом місто Маріуполь неможливо. Це неможливо на сьогодні. Це не думки, це - висновки керівництва нашої армії.Росія міняє військових тільки, якщо вони полонені – на полонених. Ось така ситуація. Це відповідь, яка є від Російської Федерації. Інших відповідей не існує", - сказав Зеленський.Зеленський пояснив, що українські війська потребують більше важкого озброєння, аби здійснити розблокування Маріуполя військовим шляхом.Президент запевнив, що Україна поверне всі свої тимчасово захоплені території, коли буде така можливість з військової точки зору.Також він нагадав, що Україна евакуювала з "Азовсталі" всіх цивільних осіб – жінок, дітей та людей похилого віку.

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