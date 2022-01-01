Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 травня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 травня
У Луцьку хмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором.

Про це повідомляє Sinoptik.

За повідомленням Волинського обласного центру з гідрометеорології.

На території обалсті протягом дня істотних опадів не прогнозують. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

9 травня температура тіла вночі становити 4-9° тепла, вдень 13-18° тепла.

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Теги: Волинь, Луцьк, погода
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