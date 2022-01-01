Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 травня





Про це повідомляє Sinoptik.



За повідомленням Волинського обласного центру з гідрометеорології.



На території обалсті протягом дня істотних опадів не прогнозують. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.



9 травня температура тіла вночі становити 4-9° тепла, вдень 13-18° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку хмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором.Про це повідомляє Sinoptik.За повідомленням Волинського обласного центру з гідрометеорології.На території обалсті протягом дня істотних опадів не прогнозують. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.9 травня температура тіла вночі становити 4-9° тепла, вдень 13-18° тепла.

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