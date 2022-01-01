Українські вчені виявили невідому раніше властивість препарату від COVID-19





Виявилося, що препарат може накопичуватися у тканинах мозку та змінювати динаміку виділення нейромедіаторів. Про це повідомив провідний науковий співробітник Інституту фізики НАН України Семен Єсілевський, - пише



Як показав аналіз мембранотропних ефектів, ремдесивір ​​здатний змінювати динаміку виділення нейромедіаторів. Результати відкриття опублікував науковий журнал Biochimica та Biophysica Acta – Biomembranes.



"Виявилося, що препарат не просто охоче вбудовується в клітинні мембрани, але й здатний проникати через гематоенцефалічний бар'єр і накопичуватися в тканинах мозку. Виявилося, що в мембранах нейронів він не просто пасивно сидить, а може змінювати динаміку виділення нейромедіаторів (принаймні in vitro)", - йдеться у повідомленні.



Ремдесивір ​​- це амфіфільний препарат, тобто, через свої фізичні характеристики він повинен вбудовуватися в ліпідні мембрани клітин.



"Це було всім зрозуміло, але, що дивно, ніхто і ніколи не досліджував, чи впливає якось ремдезевір на мембрани і до чого це може призводити", - коментує вчений.



За словами Єсилевського, поки що неясно, чи може відкрита українськими вченими властивість ремдесивіру призводити до якихось негативних чи позитивних наслідків, проте препарат виявився набагато цікавішим за молекулу, ніж ще один банальний модифікований нуклеотид, що блокує вірусну РНК-полімеразу.



Раніше повідомлялося, що в Україні почнуть виробляти генерик протиковідного препарату паксловід від компанії Pfizer. Напередодні вчені довели його ефективність.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські вчені відкрили нову властивість противірусного препарату ремдесивір, спочатку розробленого для лікування гепатиту С та застосовуваного серед інших препаратів для лікування коронавірусної інфекції COVID-19.Виявилося, що препарат може накопичуватися у тканинах мозку та змінювати динаміку виділення нейромедіаторів. Про це повідомив провідний науковий співробітник Інституту фізики НАН України Семен Єсілевський, - пише "Кореспондент". Як показав аналіз мембранотропних ефектів, ремдесивір ​​здатний змінювати динаміку виділення нейромедіаторів. Результати відкриття опублікував науковий журнал Biochimica та Biophysica Acta – Biomembranes."Виявилося, що препарат не просто охоче вбудовується в клітинні мембрани, але й здатний проникати через гематоенцефалічний бар'єр і накопичуватися в тканинах мозку. Виявилося, що в мембранах нейронів він не просто пасивно сидить, а може змінювати динаміку виділення нейромедіаторів (принаймні in vitro)", - йдеться у повідомленні.Ремдесивір ​​- це амфіфільний препарат, тобто, через свої фізичні характеристики він повинен вбудовуватися в ліпідні мембрани клітин."Це було всім зрозуміло, але, що дивно, ніхто і ніколи не досліджував, чи впливає якось ремдезевір на мембрани і до чого це може призводити", - коментує вчений.За словами Єсилевського, поки що неясно, чи може відкрита українськими вченими властивість ремдесивіру призводити до якихось негативних чи позитивних наслідків, проте препарат виявився набагато цікавішим за молекулу, ніж ще один банальний модифікований нуклеотид, що блокує вірусну РНК-полімеразу.Раніше повідомлялося, що в Україні почнуть виробляти генерик протиковідного препарату паксловід від компанії Pfizer. Напередодні вчені довели його ефективність.

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