В Україну приїхали прем'єр-міністри Хорватії, Канади та президент Бундестагу

В Україну приїхали прем'єр-міністри Хорватії, Канади та президент Бундестагу
В Україну з робочими візитами завітали високопоставлені іноземні гості.

Про це повідомляють на каналі Верховної Ради у телеграмі.

Сьогодні Київ відвідує Президент Бундестагу Федеративної Республіки Німеччина Бербель Бас.

Із візитом завітав до нашої країни Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, який обговорив з Президентом України Володимиром Зеленським питання посилення санкцій, співпрацю в безпековій, енергетичній сферах.

Окрім того, на Київщину, до Ірпеня, 8 травня приїхав Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, який на власні очі побачив все те жахіття, яке вчинили з містом російські окупанти.

Як відомо, перша леді США Джилл Байден також відвідала Україну і побувала в Ужгороді.

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Теги: Канада, Хорватія, Німеччина, Україна
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