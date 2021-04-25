В Україну приїхали прем'єр-міністри Хорватії, Канади та президент Бундестагу
Сьогодні, 17:29
В Україну з робочими візитами завітали високопоставлені іноземні гості.
Про це повідомляють на каналі Верховної Ради у телеграмі.
Сьогодні Київ відвідує Президент Бундестагу Федеративної Республіки Німеччина Бербель Бас.
Із візитом завітав до нашої країни Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, який обговорив з Президентом України Володимиром Зеленським питання посилення санкцій, співпрацю в безпековій, енергетичній сферах.
Окрім того, на Київщину, до Ірпеня, 8 травня приїхав Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, який на власні очі побачив все те жахіття, яке вчинили з містом російські окупанти.
Як відомо, перша леді США Джилл Байден також відвідала Україну і побувала в Ужгороді.
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Про це повідомляють на каналі Верховної Ради у телеграмі.
Сьогодні Київ відвідує Президент Бундестагу Федеративної Республіки Німеччина Бербель Бас.
Із візитом завітав до нашої країни Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, який обговорив з Президентом України Володимиром Зеленським питання посилення санкцій, співпрацю в безпековій, енергетичній сферах.
Окрім того, на Київщину, до Ірпеня, 8 травня приїхав Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, який на власні очі побачив все те жахіття, яке вчинили з містом російські окупанти.
Як відомо, перша леді США Джилл Байден також відвідала Україну і побувала в Ужгороді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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