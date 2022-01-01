Під Запоріжжям ЗСУ пішли в контрнаступ
Сьогодні, 13:44
Військовослужбовці ЗСУ пішли в контрнаступ в Запорізькій області.
Про це повідомили в Запорізькій ОВА.
"На Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не проводив. Наші військовослужбовці гідно тримають удар, здійснюючи успішні контрнаступальні дії, про що свідчать статистичні дані щодо втрат російської армії у Запорізькій області", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в Запорізькій ОВА.
"На Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не проводив. Наші військовослужбовці гідно тримають удар, здійснюючи успішні контрнаступальні дії, про що свідчать статистичні дані щодо втрат російської армії у Запорізькій області", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Луцькі волонтери складають аптечки за зразком НАТО. ВІДЕО
Сьогодні, 14:25
Під Запоріжжям ЗСУ пішли в контрнаступ
Сьогодні, 13:44
Показали відео знищення російського вертольота над Зміїним
Сьогодні, 13:03
Втричі більше волинян захотіли оформити біометричні документи
Сьогодні, 12:21
Медіа