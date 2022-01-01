Під Запоріжжям ЗСУ пішли в контрнаступ

Під Запоріжжям ЗСУ пішли в контрнаступ
Військовослужбовці ЗСУ пішли в контрнаступ в Запорізькій області.

Про це повідомили в Запорізькій ОВА.

"На Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не проводив. Наші військовослужбовці гідно тримають удар, здійснюючи успішні контрнаступальні дії, про що свідчать статистичні дані щодо втрат російської армії у Запорізькій області", - йдеться у повідомленні.

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Теги: війна, росія, Україна, Запоріжжя
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