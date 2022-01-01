Втричі більше волинян захотіли оформити біометричні документи





Про це розповіла речниця державної міграційної служби області Наталія Левчук, - інформує



З її слів, у квітні до органів міграційної служби подали заяви на виготовлення біоматричних документів 17 тисяч людей. Це втричі більше, ніж було до початку воєнного стану.



Наразі всі 18 підрозділів державної міграційної служби в області відновили свою роботу у штатному режимі. Подати заяву на виготовлення біометричних документів можна також у територіальних центрах надання адміністративних послуг.



"Але наразі не працює електронна черга, тому люди користуються "живою", — каже Наталія Левчук.



Під час воєнного стану у відділах міграційної служби відновили стару послугу, зокрема вклейку фотографій дітей у паспорти батьків. Також можна скористатися послугою продовження дії закордонного паспорта, який втратив термін дії, строком на п'ять років. Такі послуги, зі слів речниці, є безплатними.



Поліграфічний комбінат "Україна" вже відновив свою роботу, є доступ до державних реєстрів, тому послуги з термінового та нетермінового виготовлення біометричних паспортів громадянина України, а також закордонних, доступні, — говорить Наталія Левчук.



Термінове виготовлення документів коливається від 14 до 21 календарного дня, нетермінове — понад місяць.



Внутрішньо переміщені українці, які подали свої документи на виготовлення біометричних паспортів до початку воєнного стану в Україні, можуть звернутися до органів міграційної служби за фактичним місцем проживання з заявою та зможуть отримати свої документи в разі, якщо ці території нині не перебувають під тимчасовою окупацією або ж там не ведуться активні бойові дії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За час воєнного стану на Волині втричі збільшилась кількість звернень на виготовлення біометричних документів.Про це розповіла речниця державної міграційної служби області Наталія Левчук, - інформує "Суспільне. Волині". З її слів, у квітні до органів міграційної служби подали заяви на виготовлення біоматричних документів 17 тисяч людей. Це втричі більше, ніж було до початку воєнного стану.Наразі всі 18 підрозділів державної міграційної служби в області відновили свою роботу у штатному режимі. Подати заяву на виготовлення біометричних документів можна також у територіальних центрах надання адміністративних послуг."Але наразі не працює електронна черга, тому люди користуються "живою", — каже Наталія Левчук.Під час воєнного стану у відділах міграційної служби відновили стару послугу, зокрема вклейку фотографій дітей у паспорти батьків. Також можна скористатися послугою продовження дії закордонного паспорта, який втратив термін дії, строком на п'ять років. Такі послуги, зі слів речниці, є безплатними.Поліграфічний комбінат "Україна" вже відновив свою роботу, є доступ до державних реєстрів, тому послуги з термінового та нетермінового виготовлення біометричних паспортів громадянина України, а також закордонних, доступні, — говорить Наталія Левчук.Термінове виготовлення документів коливається від 14 до 21 календарного дня, нетермінове — понад місяць.Внутрішньо переміщені українці, які подали свої документи на виготовлення біометричних паспортів до початку воєнного стану в Україні, можуть звернутися до органів міграційної служби за фактичним місцем проживання з заявою та зможуть отримати свої документи в разі, якщо ці території нині не перебувають під тимчасовою окупацією або ж там не ведуться активні бойові дії.

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