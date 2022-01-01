Втричі більше волинян захотіли оформити біометричні документи

Втричі більше волинян захотіли оформити біометричні документи
За час воєнного стану на Волині втричі збільшилась кількість звернень на виготовлення біометричних документів.

Про це розповіла речниця державної міграційної служби області Наталія Левчук, - інформує "Суспільне. Волині".

З її слів, у квітні до органів міграційної служби подали заяви на виготовлення біоматричних документів 17 тисяч людей. Це втричі більше, ніж було до початку воєнного стану.

Наразі всі 18 підрозділів державної міграційної служби в області відновили свою роботу у штатному режимі. Подати заяву на виготовлення біометричних документів можна також у територіальних центрах надання адміністративних послуг.

"Але наразі не працює електронна черга, тому люди користуються "живою", — каже Наталія Левчук.

Під час воєнного стану у відділах міграційної служби відновили стару послугу, зокрема вклейку фотографій дітей у паспорти батьків. Також можна скористатися послугою продовження дії закордонного паспорта, який втратив термін дії, строком на п'ять років. Такі послуги, зі слів речниці, є безплатними.

Поліграфічний комбінат "Україна" вже відновив свою роботу, є доступ до державних реєстрів, тому послуги з термінового та нетермінового виготовлення біометричних паспортів громадянина України, а також закордонних, доступні, — говорить Наталія Левчук.

Термінове виготовлення документів коливається від 14 до 21 календарного дня, нетермінове — понад місяць.

Внутрішньо переміщені українці, які подали свої документи на виготовлення біометричних паспортів до початку воєнного стану в Україні, можуть звернутися до органів міграційної служби за фактичним місцем проживання з заявою та зможуть отримати свої документи в разі, якщо ці території нині не перебувають під тимчасовою окупацією або ж там не ведуться активні бойові дії.

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Теги: Волинь, біометричні документи
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