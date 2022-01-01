Українські військові відійшли від Попасної на міцніші позиції





Місто зруйноване, там важко тримати оборону, - сказав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у ефірі телемарафону. Про це повідомляє



"На жаль, наші війська дійсно відійшли трішки від попасної, тому що уявіть, місто обстрілювали понад два місяці. Скільки йде вторгнення Росії в Україну – стільки обстрілювали, використовуючи бомби, ракети, міни і артилерію, там зруйновано все вщент. Тому ЗСУ відійшли на більш міцні позиції, які підготували завчасно",

– розповів Гайдай.



Голова Луганської ОВА розповів, що Сєверодонецьк і Водівка – це міста, за які постійно йдуть бої, туди після обстрілів заходять російські окупанти, а потім ЗСУ їх звідти вибивають. Також надскладна ситуація в Гірській громаді.



"Після 2014 року Сєверодонецьк – це по суті обласний центр, так сталося після окупації Луганська. Тому він дуже важливий для російських загарбників. Там вони хочуть оголосити про захоплення усієї Луганської області та вихід на адміністративні кордони. Але всі плани, які в них були до 9 травня, як ми бачимо, провалилися", – зазначив Гайдай



За словами Гайдая, в цей день Путін може збрехати, що окупували пів України і йому повірять, бо росіяни втратили зв'язок з реальністю.

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