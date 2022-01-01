«Цьогоріч ми кажемо «Ніколи знову» інакше»: звернення президента з нагоди Дня пам'яті та примирення

«Цьогоріч ми кажемо «Ніколи знову» інакше»: звернення президента з нагоди Дня пам'яті та примирення
Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення з нагоди Дня пам'яті та примирення.

"Щороку 8 травня з усім цивілізованим світом ми вшановуємо кожного, хто захищав планету від нацизму у роки Другої світової війни. Мільйони втрачених життів, скалічених доль, закатованих душ і мільйони причин, щоб сказати злу: "Ніколи знову". Ми знали ціну, яку сплатили за ц мудрість наші предки, знали, як важливо вберегти її та передати нащадкам", - йдеться у зверненні.

Володимир Зеленський зазначив, що українці і гадки не мали, що наше покоління буде свідком наруги над словами, що, як виявилося, є істиною далеко не для всіх".

«Цьогоріч ми кажемо «Ніколи знову» інакше. Ми чуємо «Ніколи знову» інакше. Це звучить болісно, жорстоко. Без оклику, а зі знаком питання. Ви кажете: ніколи знову? Розкажіть про це Україні», - сказав Володимир Зеленський.


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Теги: Україна, День пам'яті та примирення, війна
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